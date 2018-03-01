Общество
вчера, 18:17
Липчан призывают рисовать военные плакаты
23 731
Мероприятия, приуроченные к 75-летию победы в Сталинградской битве, продолжаются.
Центр патриотического воспитания населения Липецкой области при поддержке управления внутренней политики Липецкой области объявил областной конкурс военного плаката «Родная армия».
Как сообщает центр патриотического воспитания, конкурс посвящён 75-летию победы в Сталинградской битве и направлен на формирование положительного образа Вооруженных Сил Российской Федерации и защитников Отечества, укрепление их авторитета и популярности визуальной формой плаката. К участию приглашаются жители Липецкой области 14-17 лет, 18-25 лет и от 26 лет включительно.
Конкурс пройдет с 1 марта по 31 августа, а лучшие плакаты смогут принять участие во всероссийском конкурсе.
Фото https://vk.com/48patriot
Как сообщает центр патриотического воспитания, конкурс посвящён 75-летию победы в Сталинградской битве и направлен на формирование положительного образа Вооруженных Сил Российской Федерации и защитников Отечества, укрепление их авторитета и популярности визуальной формой плаката. К участию приглашаются жители Липецкой области 14-17 лет, 18-25 лет и от 26 лет включительно.
Конкурс пройдет с 1 марта по 31 августа, а лучшие плакаты смогут принять участие во всероссийском конкурсе.
Фото https://vk.com/48patriot
23 731
Enriko
Служить почетно?
artur436
Cameron Santana
не патриот
Нормальный
Нормальный
Х
Республика Шкид..
а почему карлик