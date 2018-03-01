Общество

вчера, 18:17

Липчан призывают рисовать военные плакаты

23 731
#плакат #патриотизм
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Липчан призывают рисовать военные плакаты

Мероприятия, приуроченные к 75-летию победы в Сталинградской битве, продолжаются.

Центр патриотического воспитания населения Липецкой области при поддержке управления внутренней политики Липецкой области объявил областной конкурс военного плаката «Родная армия».

Как сообщает центр патриотического воспитания, конкурс посвящён 75-летию победы в Сталинградской битве и направлен на формирование положительного образа Вооруженных Сил Российской Федерации и защитников Отечества, укрепление их авторитета и популярности визуальной формой плаката. К участию приглашаются жители Липецкой области 14-17 лет, 18-25 лет и от 26 лет включительно.

Конкурс пройдет с 1 марта по 31 августа, а лучшие плакаты смогут принять участие во всероссийском конкурсе.

Фото https://vk.com/48patriot
23 731
#плакат #патриотизм
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Комментарии (23)

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Enriko

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Что за бред
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не патриот

сегодня, 00:47
какие военные плакаты призываете рисовать , уроды ??? мир , солнце , лес , реку , горы , птиц , вот что надо рисовать !!! 1941 - 1945 мало , забыли уже , ещё захотелось , твари ??? ну давайте рисуйте ,вояки хреновы , патриотики вонючие ...
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Нормальный

вчера, 22:49
Х, Если честно о внутренних проблемах рассказывать, то сразу появится вопрос: А кто виноват и почему все так и сидят на своих местах? Вон рогозин космонавтику курирует, запорол всю космонавтику, миллиардные хищения с космодрома, а ему награды и сидит роднб пристраивает на тепленькие местечки.
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Нормальный

вчера, 22:46
Пытаются зомбировать молодежь чтобы рвались охранять замки и виллы роттенбергов, пригожиных, рогозиных и прочих пэтриотов с иностранным гражданством как у исинбаевой?
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Х

вчера, 22:45
Патриотизм это хорошо. Но через чур усердствовать не нужно. Так давайте меньше оповещать по СМИ о Внешней политике, а займёмся Внутренней политикой. Какой-нибудь канал не включишь целыми днями внешняя политика. Когда же займёмся своей страной (внутренней политикой). Больше бы оповещали о Регионах, где хорошо, где плохо, о губернаторах и т.д. Страна большая, фантазии для прессы много.
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Республика Шкид..

вчера, 22:42
Как же они задалбали . 21век а у них все на уме война.. Когда же родина моя одумается.
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а почему карлик

вчера, 21:41
Кожугетыч не служил?
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