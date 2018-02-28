Общество

сегодня, 12:21

Депутат горсовета поспорила с главой Липецка

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Депутат горсовета поспорила с главой Липецка

Стороны разошлись в оценке эффективности АПК "Безопасный город".

Сегодня на сессии Липецкого горсовета заместитель начальника УМВД РФ по Липецку Иван Галкин рассказал депутатам о деятельности полицейских за прошлый год. 

Выяснилось, что на учете полиции состоят 196 семейных дебошира, 403 хронических алкоголиков, 28 наркоманов (?), а также три тысячи горожан, склонных к совершению правонарушений. Из отчета следовало, что Липецк в 2017 году стал более спокойным городом, чем в 2016-м: у нас зарегистрировано в 1,5 раза меньше тяжких и особо тяжких преступлений (в прошлом году были убиты 18 человек, ещё 13 горожан скончались от побоев). Снизилось количество преступлений против собственности: квартирных и карманных краж, хищений сотовых телефонов, взломов дач, гаражей, складов. В то же время в 1,5 раза больше зафиксировано фактов сбыта наркотических средств.

- Среди десяти областных центров ЦФО по итогам 2017 года Липецк находится на втором месте по раскрываемости преступлений, уступая только Курску, - сообщил Иван Галкин.

Депутаты засыпали выступающего вопросами. Особенно усердствовали коммунист Игорь Марчуков и "единоросска" Екатерина Пинаева.

Так, Игорь Марчуков попросил главу Липецка выделить средства на ремонт опорных пунктов охраны правопорядка, где принимают горожан участковые уполномоченные (в прошлом году 170 участковых уполномоченных рассмотрели 60 тысяч обращений липчан, раскрыв попутно 800 преступлений). 

- А вы голосовали за изменения в бюджете? - в свою очередь поинтересовался у депутата Сергей Иванов (фракция КПРФ традиционно голосует против бюджета, считая его антинародным).

Как оказалось, нет.

- А в этих поправках, между прочим, ваш вопрос учтен, - съязвил глава Липецка. А потом Сергей Иванов еще раз поймал Сергея Марчукова на слове, когда тот поинтересовался тем, выделяет ли мэрия средства для приобретения участковым уполномоченным жилья:

- У вас есть информация о том, сколько конкретно полицейских нуждается в жилье? Нет? В следующий раз потрудитесь, пожалуйста, подготовить соответствующую справочку.   

А вот с депутатом Екатериной Пинаевой у мэра вышел конфуз. Так, Екатерина Пинаева попросила администрацию Липецка выделить деньги на обновление АПК "Безопасный город". Тех 6,2 млн рублей, которые мэрия дает на развитие аппаратно-программного комплекса, в который завязаны 59 существующих уличных камер, по её мнению, недостаточно для обеспечения безопасности граждан.

- Возьмите пример с Курска. Там - 1800 уличных камер. И раскрываемость преступлений там - лучшая по ЦФО! Нам нужно не поддерживать в рабочем состоянии устаревшее оборудование, а закупать новое, с хорошим разрешением, а не тем, которое есть. Половина наших 59 камер не имеет необходимого для идентификации людей разрешения, - сказала Екатерина Пинаева.

Глава города с депутатом не согласился. Сергей Иванов сказал, что все липецкие вэб-камеры - качественные, соответствующие нормативам. А если вести речь о доведении количества камер уличного наблюдения до "курского стандарта", то мэрии нужно 200 млн рублей, которых в бюджете нет.

- Я все камеры с разрешения полицейских отсмотрела лично. Из них только 12 работают бесперебойно, а четыре вообще смотрят в деревья, - не согласилась с мэром блондинка Екатерина Пинаева, уже ставшая конкурентом Валентины Пересыпкиной в горсовете по злым вопросам.

Но и на это глава Липецка нашел, что сказать. Мол, если у нас и при неисправных камерах - второе место по раскрываемости в ЦФО, то КПД работы липецкой полиции куда выше, чем у их курских коллег. 
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Комментарии (37)

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Екатерину Пинаеву в МЭРЫ

1 минуту назад
Может у неё, в отличии от Тербунёнка, липецкая прописка имеется
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Жёлтый дом

10 минут назад
Админ,ипиттвоюмамочку!Что антипутинсконо в слове Д Е Б А Т Ы?Вы совсем в своих помоях ипанулись что ли?
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Жёлтый дом

12 минут назад
В связи с отсутствием нормальных * в т.ч. и с участием действующего суперфюрера эти предварительные ласки настоящих-будущих вождей все равно,что трёп на кухне в пределах семейки идиотов.
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Гость

43 минуты назад
Из года в год об этих камерах, сколько можно мусолить эту тему, по отчетам полицейских мы один из самых безопасных регионов в ЦФО, приступность снижается из года в год, тогда для чего выделять миллионы если и так все хорошо )))
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Депутат

47 минут назад
не может быть порядочен по определению. Ката - ПИАР - асска!
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!!!

48 минут назад
Малолетки уже распустились на людей нападают, и даже не убегают, а медленно уходят от жертвы. Чувствуют безнаказанность! Город 48 писали, что нападают на людей, а камер нет и просмотреть никак невозможно!
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!!!!

50 минут назад
Пусть Иванов походит вечером после 19.00 по новым районам, может голову прошибут!!!
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Бухгалтер

51 минуту назад
куда выгоднее асфальт перекладывать и бордюр менять!!!! Миллиарды!!! А ВЫ КАМЕРЫ какие-то, СМЕШНО
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Человек

53 минуты назад
Чем на камеры выделят, лучше в карман положат!!! Еще не нахапался!
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Житель

58 минут назад
А знаете что самое удивительное? что абсолютно в каждом регионе говорят что количество преступлений сокращается и из регион если не на 1 месте по раскрываемости, то точно на 2... лапшу на уши накручивают...
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