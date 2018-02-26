Сергей Собянин подарит Сергею Иванову не только трамваи

но и автобусы. Вся техника - б/у.

Сегодня на брифинге в мэрии председатель департамента транспорта мэрии Александр Алынин сообщил журналистам, что из Москвы в Липецк в марте должны прибыть не только 12 трамваев б/у, но также и 10 таких же автобусов.



- Эта техника должна помочь нашему муниципальному предприятию в решении транспортной проблемы, которая встанет перед городом в связи с ремонтом Петровского моста, - сказал чиновник.



В настоящее время в электропарке МУП "Липецкпассажиртранс" насчитываются 43 трамвая. На линии выходят только 27 вагонов. Но не потому, что остальные навсегда вышли из строя. Просто дептранс мэрии считает, что именно столько единиц подвижного состава нужно городу при существующей маршрутной сети. Так что московские трамваи со сроком эксплуатации в 5-6 лет станут, в первую очередь, подменным фондом предприятия.



Кстати, завтра на один из маршрутов выйдет в тестовом режиме новый автобус уже известного липчанам производителя - ООО "Волгабас". В отличие от уже хорошо себя зарекомендовавших автобусов этого завода новый - не 12-ти, а 10-метровый. Он работает на компримированном природном газе. В мэрии его хотят использовать на маршрутах в межпиковое и вечернее время, когда пассажиров не так много, как в часы-пик.

