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сегодня, 13:01

Сергей Собянин подарит Сергею Иванову не только трамваи

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#транспорт
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Сергей Собянин подарит Сергею Иванову не только трамваи

но и автобусы. Вся техника - б/у.

Сегодня на брифинге в мэрии председатель департамента транспорта мэрии Александр Алынин сообщил журналистам, что из Москвы в Липецк в марте должны прибыть не только 12 трамваев б/у, но также и 10 таких же автобусов.

- Эта техника должна помочь нашему муниципальному предприятию в решении транспортной проблемы, которая встанет перед городом в связи с ремонтом Петровского моста, - сказал чиновник.

В настоящее время в электропарке МУП "Липецкпассажиртранс" насчитываются 43 трамвая. На линии выходят только 27 вагонов. Но не потому, что остальные навсегда вышли из строя. Просто дептранс мэрии считает, что именно столько единиц подвижного состава нужно городу при существующей маршрутной сети. Так что московские трамваи со сроком эксплуатации в 5-6 лет станут, в первую очередь, подменным фондом предприятия.

Кстати, завтра на один из маршрутов выйдет в тестовом режиме новый автобус уже известного липчанам производителя - ООО "Волгабас". В отличие от уже хорошо себя зарекомендовавших автобусов этого завода новый - не 12-ти, а 10-метровый. Он работает на компримированном природном газе. В мэрии его хотят использовать на маршрутах в межпиковое и вечернее время, когда пассажиров не так много, как в часы-пик. 
38 3267
#транспорт
2

Комментарии (38)

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Гостье

2 минуты назад
Эти продукты уже один раз ели
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Ваш Судья

7 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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Дмитрий

8 минут назад
А по какому маршруту будут ходить автобусы
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гостья

11 минут назад
вот что т сижу и мыслишка промелькнула...а случайно продукты в наши супермаркеты и пятерочки с магнитами не из столицы подвозят как б/у
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однако

13 минут назад
хорошо бы еще мера прислал, хоть бы б/у, всяко лучше нашего.....
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Александр

21 минуту назад
Эх, по нашим рельсам быстро не разгонится, трамвай может развивать скорость 65 км в час, а в Липецке максимум 10.
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Ненавижу поганую местную власть

28 минут назад
высокие цены, старые трамваи
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Эх

30 минут назад
Прокачусь я да за 22 рубчика, да на старом экзотическом трамвайчике, и какой же русский не любит быстрой езды
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Какой мэр -такие и трамваи

33 минуты назад
Плохой мэр - старые трамваи
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Александр

35 минут назад
Предлагаю в знак солидарности отправить в Москву 5 наших трамваев, идею надо разместить на портале равнодушных .
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