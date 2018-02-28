Общество

вчера, 16:33

Новый липецкий бювет украсят фигурой Петра Первого и стеклянной пирамидой

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#благоустройство
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Новый липецкий бювет украсят фигурой Петра Первого и стеклянной пирамидой

На градостроительном совете утвержден проект нового Липецкого бювета


На заседании градостроительного совета обсудили три проекта липецкого бювета, предпочтение было отдано работе, представленной обладателем знака «Почетный архитектор России» руководителем творческой мастерской Сергеем Сошниковым. 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, по замыслу автора, новый бювет представляет собой арку, полностью повторяющую силуэт питьевого павильона, утраченного в 30-е годы прошлого века. Под ее центральной частью будет построен стеклянный купол в форме пирамиды. В нем разместятся питьевые фонтанчики и небольшая экспозиция, посвященная истории липецкого курорта. Освещать помещение будут бра, выполненные в стиле эпохи Петра Великого. В центре зала установят фигуру самого императора, которая сегодня хранится в краеведческом музее. Предполагается, что воду в бювет будут подавать из новой скважины, бурение которой намечено на 2018-2019 годы. Этот проект становился неоднократным победителем и призером различных конкурсов, а присутствующим впервые был представлен на предыдущем заседании градостроительного совета в декабре минувшего года. В этот раз, наряду с сооружением, выполненным в миниатюре, собравшиеся увидели 3D модель, вписанную в среду, с благоустройством прилегающей территории.

В настоящее время продолжается рабочее проектирование, в ходе которого будут уточняться габариты, пропорции сооружения и прочие детали. Также специалистам предстоит определиться со стоимостью объекта. По словам вице-спикера муниципального парламента Евдокии Бычковой, которая является инициатором возрождения в Липецке питьевого павильона, предполагается, что он будет построен на пожертвования. После подготовки проектно-сметной документации все желающие смогут перечислять средства на воссоздание бювета в Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства города Липецка.


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#благоустройство
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Комментарии (23)

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Вован

43 минуты назад
Эта пирамида там - как корове седло
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Вопросик

вчера, 22:32
нн, а бабло ? а обмыть потом всё это ! круговорот креаклов в природе !
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нн

вчера, 22:03
арку, полностью повторяющую силуэт питьевого павильона, утраченного в 30-е годы прошлого века. а чего тогда маститого архитектора привлекали , деньги ему бешенные платили за то что он вам столетний бювет из старой картинки перерисовал? а менее маститый петеушник это за сто рублей вам сделать не мог?
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а бесплатную воду

вчера, 21:22
только по большим праздникам?
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***

вчера, 20:41
Купол в виде пирамиды-это как шар в форме куба!Грамотеи!В школе-то геометрию изучали????
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липчанин

вчера, 20:14
Очередной распил бюджета: зачем Петра -то по любому поводу совать. ?
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Бычковой

вчера, 20:08
Дуся, вы не в Думе. Смотрите на вещи реально!
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Идиоты!!!

вчера, 20:07
Лучше приведите в порядок тот чудо-островок из которого липчане воду в бутылки наливают. Одна пластиковая трубка и струйка размером в спичку. Сделайте что ль кран: налил воды - закрыл кран.
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Вопросик

вчера, 19:56
Евдокии Бычковой, которая является инициатором возрождения --- а убрать все ржавыее гаражи в Липецке и сделать парковочные карманы ,никто не хочет стать инициатором !?
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что-то непонятное

вчера, 19:04
Что-то непонятное пытаются сделать, похоже на очередной распил бюджета.
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