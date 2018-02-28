Новый липецкий бювет украсят фигурой Петра Первого и стеклянной пирамидой

На градостроительном совете утвержден проект нового Липецкого бювета





На заседании градостроительного совета обсудили три проекта липецкого бювета, предпочтение было отдано работе, представленной обладателем знака «Почетный архитектор России» руководителем творческой мастерской Сергеем Сошниковым.Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, по замыслу автора, новый бювет представляет собой арку, полностью повторяющую силуэт питьевого павильона, утраченного в 30-е годы прошлого века. Под ее центральной частью будет построен стеклянный купол в форме пирамиды. В нем разместятся питьевые фонтанчики и небольшая экспозиция, посвященная истории липецкого курорта. Освещать помещение будут бра, выполненные в стиле эпохи Петра Великого. В центре зала установят фигуру самого императора, которая сегодня хранится в краеведческом музее. Предполагается, что воду в бювет будут подавать из новой скважины, бурение которой намечено на 2018-2019 годы. Этот проект становился неоднократным победителем и призером различных конкурсов, а присутствующим впервые был представлен на предыдущем заседании градостроительного совета в декабре минувшего года. В этот раз, наряду с сооружением, выполненным в миниатюре, собравшиеся увидели 3D модель, вписанную в среду, с благоустройством прилегающей территории.

В настоящее время продолжается рабочее проектирование, в ходе которого будут уточняться габариты, пропорции сооружения и прочие детали. Также специалистам предстоит определиться со стоимостью объекта. По словам вице-спикера муниципального парламента Евдокии Бычковой, которая является инициатором возрождения в Липецке питьевого павильона, предполагается, что он будет построен на пожертвования. После подготовки проектно-сметной документации все желающие смогут перечислять средства на воссоздание бювета в Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства города Липецка.



