Липецкие танцора «зажгли» в первенстве России и выполнили норматив мастеров спорта

Таких успехов у наших земляков не было уже давно.

Липецкий дуэт Ивана Лаухина и Даниэллы Борисовой добрался до «большого финала» первенства России по танцевальному спорту.Соревнования прошли в столичном Дворце спорта Ирины Винер и собрали весь цвет отечественных танцев.Наши земляки в латиноамериканской программе среди юниоров и юниорок 16-20 лет стабильно зарабатывал высокие оценки жюри и успешно преодолевал одну стадию за другой, в итоге войдя в числе сильнейших пар. До медалей не хватило совсем чуть-чуть, но и итоговое 5-е место стало солидным результатом, тем более что позади осталась почти сотня пар конкурентов. Всего на старт в латиноамериканской программе вышел 101 дуэт из разных уголков страны.Тем самым воспитанники танцевальной школы «Динамо» Иван и Ланиэла выполнили норматив мастеров спорта, войдя в круг избранных. Мастерских степеней липецкие танцоры не завоёвывали уже очень давно.