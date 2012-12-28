Липецкие танцора «зажгли» в первенстве России и выполнили норматив мастеров спорта
Таких успехов у наших земляков не было уже давно.
Соревнования прошли в столичном Дворце спорта Ирины Винер и собрали весь цвет отечественных танцев.
Наши земляки в латиноамериканской программе среди юниоров и юниорок 16-20 лет стабильно зарабатывал высокие оценки жюри и успешно преодолевал одну стадию за другой, в итоге войдя в числе сильнейших пар. До медалей не хватило совсем чуть-чуть, но и итоговое 5-е место стало солидным результатом, тем более что позади осталась почти сотня пар конкурентов. Всего на старт в латиноамериканской программе вышел 101 дуэт из разных уголков страны.
Тем самым воспитанники танцевальной школы «Динамо» Иван и Ланиэла выполнили норматив мастеров спорта, войдя в круг избранных. Мастерских степеней липецкие танцоры не завоёвывали уже очень давно.
Фото из архива участников соревнований
