Сегодня в Липецке: концерт виртуоза, ограничивать соцсети и мессенджеры начали уже и работодатели
Пропавшего полтора года назад хлевенца опознали в найденном на территории парка скелете
Мэрию Липецка суд обязал установить новые сроки сноса и расселения дома на улице Адмирала Макарова
Пропавшего полтора года назад хлевенца опознали в найденном на территории парка скелете
В атмосферном воздухе Липецка превышений ПДК не отмечалось
Однако по ночам всю прошедшую неделю наблюдались неблагоприятные метеорологические явления, которые могут влиять на накопление загрязняющих веществ. Миноэкологии вводило для предприятий особый режим работы.
Однако по данным липецкого Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по ночам с 21 по 27 марта в городе фиксировались неблагоприятные метеорологические условия, которые способствуют накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы. Областное министерство экологии вводило на ночные часы особый режим работы для предприятий города.
Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха в Липецке ведется с помощью семи стационарных постов:
№ 2 – улица Титова;
№ 3 – район НЛМК;
№ 4 – район ЛТЗ;
№ 6 – район ОАО «Свободный Сокол»;
№ 8 – 23 микрорайон;
№11 - улица Салтыкова-Щедрина;
№12 - улица Московская.
На постах контролируется содержание в воздухе 16 типов веществ. Замеры проводятся в 01:00, 07:00, 13:00, 19:00.
