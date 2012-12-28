В атмосферном воздухе Липецка превышений ПДК не отмечалось

За неделю, с 20 по 27 марта, в Липецке не зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных примесей в воздухе.Однако по данным липецкого Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по ночам с 21 по 27 марта в городе фиксировались неблагоприятные метеорологические условия, которые способствуют накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы. Областное министерство экологии вводило на ночные часы особый режим работы для предприятий города.Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха в Липецке ведется с помощью семи стационарных постов:№ 2 – улица Титова;№ 3 – район НЛМК;№ 4 – район ЛТЗ;№ 6 – район ОАО «Свободный Сокол»;№ 8 – 23 микрорайон;№11 - улица Салтыкова-Щедрина;№12 - улица Московская.На постах контролируется содержание в воздухе 16 типов веществ. Замеры проводятся в 01:00, 07:00, 13:00, 19:00.