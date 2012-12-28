13-летний велосипедист попал под машину молодой женщины

30 апреля на дорогах области пострадал один человек. На улице Газина в Липецке попал под машину неустановленного сначала водителя 13-летний велосипедист. Мальчику оказали медицинскую помощь и отпустили домой.«Автоинспекторы установили водителя по горячим следам — им оказалась 26-летняя девушка — водитель «Киа», — сообщили в Госавтоинспекции.Вчера на дорогах области, по данным ГИБДД, произошли еще 16 аварий, они обошлись без пострадавших.