66-летний пенсионер поднял с земли телефон и стал фигурантом дела о краже
Он сбросил настройки телефона и начал им пользоваться.
«66-летний подозреваемый, проходя мимо магазина, увидел на земле сотовый телефон. Мер к возврату чужого имущества злоумышленник решил не предпринимать. Сбросив настройки телефона до заводских, мужчина установил в него свою сим-карту и обратил в личное пользование», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража».
Липчан предупреждают: если вы нашли чужое имущество – мобильный телефон, кошелек или банковскую карту, — необходимо принять все меры для возврата его владельцу. Если вы не можете самостоятельно найти собственника, передайте найденную вещь в ближайший отдел полиции.
