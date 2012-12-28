66-летний пенсионер поднял с земли телефон и стал фигурантом дела о краже

В вашем браузере отключен JavaScript

В полицию с заявлением о краже телефона за 23 тысячи рублей обратился 24-летний житель Чаплыгина. Оказалось — телефон он потерял, и у него тут же нашелся новый хозяин.«66-летний подозреваемый, проходя мимо магазина, увидел на земле сотовый телефон. Мер к возврату чужого имущества злоумышленник решил не предпринимать. Сбросив настройки телефона до заводских, мужчина установил в него свою сим-карту и обратил в личное пользование», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража».Липчан предупреждают: если вы нашли чужое имущество – мобильный телефон, кошелек или банковскую карту, — необходимо принять все меры для возврата его владельцу. Если вы не можете самостоятельно найти собственника, передайте найденную вещь в ближайший отдел полиции.