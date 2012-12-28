Ночью воздушная тревога объявлялась в Ельце и 10 округах области

Ночью красный уровень тревоги «Угроза атаки БПЛА» объявлялся на два с половиной часа в Ельце и Елецком округе, Данковском, Долгоруковском, Измалковском, Краснинском, Лебедянском, Лев-Толстовском, Становлянском и Чаплыгинском округах. При этом на всей территории области до шести утра действовал режим «Воздушная опасность».По данным Минобороны РФ, за ночь над 12 регионами страны сбиты 92 БПЛА самолетного типа, в том числе над соседними с Липецкой Курской и Орловской областями.