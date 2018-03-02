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Драка в елецкой больнице началась из-за клизмы

42 3754
#драка
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Драка в елецкой больнице началась из-за клизмы

20-летний пациент счел медицинскую процедуру оскорблением.

Как уже писал GOROD48, Елецким следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений медицинским работникам Елецкой городской больницы №2 при оказании 20-летнему пациенту первичной реанимационной помощи. Его действия, а также действия 16-летнего подростка, знакомого пациента, следствием квалифицированы в соответствии с п.п. «г, д» ч. 2 ст. 112 УК РФ («умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений»).

По версии следствия, в ночь на 24 января за медицинской помощью в приемное отделение Елецкой городской больницы №2 в неадекватном состоянии с признаками отравления обратился 20-летний посетитель одного из городских кафе, где в компании отмечал совершеннолетие друга. При оказании медицинской помощи недовольный пациент спровоцировал конфликт, нанеся удары кулаками в голову врача - анестезиолога. Услышав крики, трое знакомых, сопровождавшие больного и ожидавшие в приемном покое, ворвались в процедурный кабинет, где устроили драку, в ходе которой анестезиолога по голове несколько раз ударил и 16-летний подросток. С черепно-мозговой травмой потерпевший был госпитализирован. Кроме этого, телесные повреждения причинены заведующему реанимационным отделением и медсестре, оказывавшим медицинскую помощь.

Как стало известно GOROD48, неадекватные действия 20-летнего парня спровоцировало то, что медики попытались поставить ему клизму, чтобы очистить кишечник. Увидев, что с него пытаются снять штаны, находившийся в состоянии алкогольного опьянения пациент, очевидно, воспринял действия медперсонала за покушение на его честь.
42 3754
#драка
1

Комментарии (42)

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однако

1 минуту назад
Все куплено, а взятку кто даст? Родители! Вот кого надо наказать. Если бы эти малолетки хоть рубль сами заработали, знали б цену деньгам и как они достаются. Всё идёт от родителей!
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Антошка с ложкой

16 минут назад
Ну из-за клизмы, конечно, подраться можно! Особенно это касается 16-летнего пьяного недоумка - он-то спьяну наконечник клизмы с вполне конкретным органом перепутал! Еще и кайфе надо наказать, чтобы от них недоросли трезвыми уходили! Достойные, блин, жители цветущего (или зацветающего) края!
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Липчанин

26 минут назад
Ходит же всякое отребье. Он наверно заднеприводной раз так подумал.
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Все куплено

45 минут назад
СЛедакам и прокурорам взятку дадут и можно дальше всех избивать
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Липецкий

51 минуту назад
Шакалята обожрутся палёнки подпольной и начинают барагозить....Калл в голове.
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Лена

52 минуты назад
Сажать этих ублюдков,а ведь добренький прокурор отпустит
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Его и так

54 минуты назад
Всю ночь драли.Еще и Вы к нему пристали.Очко то не железное.
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1234564789

59 минут назад
петушили его уже, второй раз не захотел
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Оля

сегодня, 15:02
Новый закон где?сажать будут,?на лет 10 и штраф .
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Сомневаюсь

сегодня, 15:02
Анестезиолог клизму ставил???
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