Происшествия
сегодня, 13:24
Драка в елецкой больнице началась из-за клизмы
20-летний пациент счел медицинскую процедуру оскорблением.
Как уже писал GOROD48, Елецким следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений медицинским работникам Елецкой городской больницы №2 при оказании 20-летнему пациенту первичной реанимационной помощи. Его действия, а также действия 16-летнего подростка, знакомого пациента, следствием квалифицированы в соответствии с п.п. «г, д» ч. 2 ст. 112 УК РФ («умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений»).
По версии следствия, в ночь на 24 января за медицинской помощью в приемное отделение Елецкой городской больницы №2 в неадекватном состоянии с признаками отравления обратился 20-летний посетитель одного из городских кафе, где в компании отмечал совершеннолетие друга. При оказании медицинской помощи недовольный пациент спровоцировал конфликт, нанеся удары кулаками в голову врача - анестезиолога. Услышав крики, трое знакомых, сопровождавшие больного и ожидавшие в приемном покое, ворвались в процедурный кабинет, где устроили драку, в ходе которой анестезиолога по голове несколько раз ударил и 16-летний подросток. С черепно-мозговой травмой потерпевший был госпитализирован. Кроме этого, телесные повреждения причинены заведующему реанимационным отделением и медсестре, оказывавшим медицинскую помощь.
Как стало известно GOROD48, неадекватные действия 20-летнего парня спровоцировало то, что медики попытались поставить ему клизму, чтобы очистить кишечник. Увидев, что с него пытаются снять штаны, находившийся в состоянии алкогольного опьянения пациент, очевидно, воспринял действия медперсонала за покушение на его честь.
По версии следствия, в ночь на 24 января за медицинской помощью в приемное отделение Елецкой городской больницы №2 в неадекватном состоянии с признаками отравления обратился 20-летний посетитель одного из городских кафе, где в компании отмечал совершеннолетие друга. При оказании медицинской помощи недовольный пациент спровоцировал конфликт, нанеся удары кулаками в голову врача - анестезиолога. Услышав крики, трое знакомых, сопровождавшие больного и ожидавшие в приемном покое, ворвались в процедурный кабинет, где устроили драку, в ходе которой анестезиолога по голове несколько раз ударил и 16-летний подросток. С черепно-мозговой травмой потерпевший был госпитализирован. Кроме этого, телесные повреждения причинены заведующему реанимационным отделением и медсестре, оказывавшим медицинскую помощь.
Как стало известно GOROD48, неадекватные действия 20-летнего парня спровоцировало то, что медики попытались поставить ему клизму, чтобы очистить кишечник. Увидев, что с него пытаются снять штаны, находившийся в состоянии алкогольного опьянения пациент, очевидно, воспринял действия медперсонала за покушение на его честь.
однако
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