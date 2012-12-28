16-летняя девушка обчистила кассу кафе в торговом центре

Но не учла, что за кассой ведется видеонаблюдение.



Оперативники отдела полиции №7 раскрыли кражу из кассы кафе в торговом центре 8 633 рублей. В преступлении подозревается 16-летняя девушка.Как установили полицейские, вечером 22 марта он заметила, что в кафе никого нет, перегнулась через прилавок и достала из кассы деньги.«Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы», — сообщили в областном управлении МВД.