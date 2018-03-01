Происшествия

сегодня, 12:20

Полицейские задержали подозреваемую в краже из бутика в ТЦ «Европа»

18 4554
#кража
5
Полицейские задержали подозреваемую в краже из бутика в ТЦ «Европа»

Сотрудниками уголовного розыска ОП № 7 УМВД России по Липецку задержана подозреваемая в краже из бутика«Милашка» в ТЦ «Европа» на улице Стаханова. 

Загрузка плеера

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 26 февраля в полицию обратилась владелица магазина, с заявлением о краже женской туники, стоимостью более 4000 рублей. Потерпевшая предоставила сотрудникам полиции видео, свидетельствующее о факте кражи.  Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями удалось установить личность подозреваемой и принять меры к задержанию.

Предполагаемая участница кражи 27-летняя ранее судимая жительница Липецка призналась в свершенном преступлении. Похищенную вещь липчанка продала неизвестной женщине, личность которой также установлена полицейскими. Оперативники отрабатывают версию о причастности подозреваемой к совершению аналогичных преступлений.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование проводит отдел дознания ОП № 7 УМВД России по г. Липецку.

18 4554
#кража
5

Комментарии (18)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Таня

4 минуты назад
Там так легко украсть? Надо зайти!!!!!!
ответить

5320

16 минут назад
ну очень "опасная" преступница)))
ответить

Катя

17 минут назад
Да да народ в этой е... й милашки такие цены !!!!!!!!!!!
ответить

Ооо

21 минуту назад
Зураб и муж у нее хороший,работает и ребенка один воспитывает,а она наркоманит и ворует,за это и получает по заслугам.достала уже сучка.
ответить

Ооо

23 минуты назад
Зураб и муж у нее хороший,работает и ребенка один воспитывает,а она наркоманит и ворует,за это и получает по заслугам.достала уже сучка.
ответить

Нонка

23 минуты назад
Сперла дерьмовую тунику или блузку А вот шапка на мармазетке -отстой Шапченку надо было притыривать -отстой и шапка и воровка
ответить

Roki

25 минут назад
Зураб на белой Приора, Забыл дабавить, что должен еше сасать хер саседа
ответить

Ирина

38 минут назад
Цена этой туники не больше тысячи
ответить

липчанин 1

сегодня, 14:44
Зураб на белой Приора, она уже известна во всех магазинах города и её фото весит у охраны магазинов и продавцов. Её уже несколько раз судили за кражи вещей и продуктов! Будет очередной уголовное дела!
ответить

пророк

сегодня, 14:38
воровство это уже болезнь..с виду и не подумаешь..что вот так могут красть и не стесняясь никого..
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Стрелок с липецкой набережной признал свою вину и… остался без наказания!
#стрельба
40
Стрелок с липецкой набережной признал свою вину и… остался без наказания!

сегодня, 13:13

Происшествия
За рулем иномарки, из-за преследования которой погиб автоинспектор, сидел 17-летний подросток
#авария #ДТП
128
За рулем иномарки, из-за преследования которой погиб автоинспектор, сидел 17-летний подросток

сегодня, 13:00

Происшествия
У погибшего инспектора ДПС остался 2-летний сын
#ДТП #ДПС
77
У погибшего инспектора ДПС остался 2-летний сын

сегодня, 11:36

Происшествия
В столкновении «ВАЗа» и «Нивы» пострадали три человека
#авария #ДТП
5
В столкновении «ВАЗа» и «Нивы» пострадали три человека

сегодня, 09:46

Происшествия
Найден автомобиль, из-за которого погиб инспектор ДПС в Липецке
#авария #ДТП
48
Найден автомобиль, из-за которого погиб инспектор ДПС в Липецке

сегодня, 09:32

Происшествия
21-летняя ельчанка мошенничала в соцсети
#мошенничество
14
21-летняя ельчанка мошенничала в соцсети

сегодня, 09:19

Происшествия