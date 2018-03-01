Полицейские задержали подозреваемую в краже из бутика в ТЦ «Европа»

Сотрудниками уголовного розыска ОП № 7 УМВД России по Липецку задержана подозреваемая в краже из бутика«Милашка» в ТЦ «Европа» на улице Стаханова.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 26 февраля в полицию обратилась владелица магазина, с заявлением о краже женской туники, стоимостью более 4000 рублей. Потерпевшая предоставила сотрудникам полиции видео, свидетельствующее о факте кражи . Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями удалось установить личность подозреваемой и принять меры к задержанию.

Предполагаемая участница кражи 27-летняя ранее судимая жительница Липецка призналась в свершенном преступлении. Похищенную вещь липчанка продала неизвестной женщине, личность которой также установлена полицейскими. Оперативники отрабатывают версию о причастности подозреваемой к совершению аналогичных преступлений.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование проводит отдел дознания ОП № 7 УМВД России по г. Липецку.