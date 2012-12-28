Почти лето — в Липецкой области днем до +21

Разница между дневными и ночными температурами составит 14-15 градусов.





31 марта территория Липецкой области будет находиться на юго-западной периферии антициклона, существенных осадков не ожидается. 1 и 2 апреля на погоде скажется влияние атмосферных фронтов южного циклона, пройдут небольшие, местами умеренные дожди.Среднесуточные температуры составят 1-10 градусов тепла, что на 7-8 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер восточный, ночью слабый, 3-8 м/сек, днем он усилится до 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, днем — от +16 до +21.В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью на улице — от +3 до +5 градусов, днем — от +17 до +19.День 30 марта стал самым теплым в Липецке в 2024 году, тогда в городе было +20. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1952 году — 16 градусов мороза.