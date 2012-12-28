Липецкая вечЁрка: ракетная атака промзоны Ельца, сколько квартир пострадало на Бунина и назначения в мэрии

Сегодня, 26 октября, Елец и Липецк приходят в себя после воздушных атак, и стало известно о назначениях в администрации областного центра.