Раненым в Ельце оказался термист предприятия: уточнены данные по пострадавшим от ракетного удара
Пострадавшая от ракетной атаки 20-летняя девушка выписана, 47-летний мужчина с ранением бедра остаётся в больнице
Липецкая вечЁрка: ракетная атака промзоны Ельца, сколько квартир пострадало на Бунина и назначения в мэрии
Общество
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39 минут назад
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Липецкая вечЁрка: ракетная атака промзоны Ельца, сколько квартир пострадало на Бунина и назначения в мэрии
Сегодня, 26 октября, Елец и Липецк приходят в себя после воздушных атак, и стало известно о назначениях в администрации областного центра.
Напомним, 10 августа 2024 года умер раненый во время атаки на военный аэродром 27-летний военнослужащий 3 июля 2025 года погибла 71-летняя жительница села Подгорного, а через восемь дней — 37-летний мужчина их Хлевенского округа. Трагический продолжился 14 апреля этого года — в Ельце погибла 45-летняя женщина, 26 августа в пригороде Липецка погибли 13-летний подросток и его 55-летний дед, 5 сентября в больнице умерла бабушка подростка.
Вчера после ракетного удара по Ельцу за медицинской помощью сразу обратились шесть человек. Термиста одного из предприятий, Дмитрия, уже прооперировали — металлический осколок размером с абрикосовую косточку попал ему в бедро. Двое ельчан надышались дымом (одну девушку уже выписали из больницы). Ещё одной сотруднице предприятия в связи с обострением хронического заболевания помощь оказали на дому. Два человека получили поверхностные порезы. От госпитализации они отказались.
Сегодня в травмпункт городской больницы имени Семашко обратился 55-летний мужчина с непроникающим осколочным ранением грудной клетки. После обследования стало ясно, что у него в мягких тканях застрял инородный предмет, возможно, металлический осколок. Завтра мужчине проведут операцию.
Помимо промзоны в Ельце пострадали несколько многоэтажных домов (в них повреждено остекление), а также здание медицинского колледжа. Тепловой контур зданий обещают оперативно восстановить. Студентов колледжа перевели на дистанционку, вернуться с которой они должны в среду.
Комментаторы GOROD48 подняли тему укрытий.
«Не подскажите, как соблюдать правила безопасности, когда на работе руководство не останавливает рабочий процесс во время красного уровня? В итоге кругом окна, а люди при ракетной или БПЛА опасности должны сидеть на своих местах и работать. Может уже пора ввести чёткие указания для работодателей? Штрафы за невыполнение мер безопасности?» — спросил Гость.
«Чего тупить? При сигнале ракетной опасности спускаться в подвал и ждать отбоя. Пора к этому привыкнуть. Подвалы есть у всех», — написала Вера Арсентьевна.
«Я вас приглашаю к нам в подвал, где по колено фекалий и полно крыс с блохами! Посидим немного, переждём атаку, если раньше от вони не задохнётесь», — ответил А.
Если у ельчан было страшное воскресенье, то в Липецке — субботний вечер. БПЛА упал во двор на улице Бунина. Сгорели шесть машин, еще несколько — пострадали. В домах взрывной волной выбило окна.
Сегодня в мэрии GOROD48 рассказали, что пострадали 109 квартир в шести многоэтажных домах.
«Ночью пипец как рвануло. Я аж проснулся. И сразу в окна гарь пошла. Но оказалось, что это в соседнем дворе», — поделился впечатлениями ник.
Мэр Михаил Щербаков рассказал, что его подчиненные обходят дома, и составляют акты повреждений. Кто-то из горожан уже начал самостоятельно вставлять окна.
Пока остаются открытыми квартиры в ЖК «Атмосфера», в который беспилотник попал 22 октября. Их также обследовали, а владельцам объяснили алгоритм действий.
Раненый в сердце во время атаки на Липецк 22 октября 25-летний липчанин все еще остается в реанимации. Врачи собираются перевезти его в обычную палату завтра.
Сегодня в Липецкой области ракетную опасность объявляли три раза.
И к делам мирным. В мэрии два новых начальника. Председателем департамента по физической культуре и спорту стал 44-летний Александр Перевозчиков.
Он сменил в этой должности Елену Стародубцеву.
Временно исполняющим обязанности начальника МБУ «Управление благоустройства Липецка» назначен Кирилл Коптев. В этом управлении он работает с 2021 года, начинал с должности начальника экономического отдела.
Сегодня ночью ожидаются заморозки до -2 градусов. Завтра в городе, по прогнозам синоптиков, до +13 градусов. Это особенно актуально для жильцов 28 домов, которые остаются без отопления.
И обратите внимание, с 26 октября до 7 ноября в банках и магазинах Липецкой области проходит Всероссийская акция «Монетная неделя». Можно обменять монеты на банкноты.
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