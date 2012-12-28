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39 минут назад
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Липецкая вечЁрка: ракетная атака промзоны Ельца, сколько квартир пострадало на Бунина и назначения в мэрии

Сегодня, 26 октября, Елец и Липецк приходят в себя после воздушных атак, и стало известно о назначениях в администрации областного центра.

Накануне в результате ракетного удара по промышленной зоне Ельца  погиб сотрудник охраны одного из предприятий. Он стал восьмым погибшим от воздушных атак в Липецкой области.

Напомним, 10 августа 2024 года умер раненый во время атаки на военный аэродром 27-летний военнослужащий 3 июля 2025 года погибла 71-летняя жительница села Подгорного, а через восемь дней — 37-летний мужчина их Хлевенского округа. Трагический продолжился 14 апреля этого года — в Ельце погибла 45-летняя женщина, 26 августа в пригороде Липецка погибли 13-летний подросток и его 55-летний дед, 5 сентября в больнице умерла бабушка подростка.

Вчера после ракетного удара по Ельцу за медицинской помощью сразу обратились шесть человек. Термиста одного из предприятий, Дмитрия, уже прооперировали — металлический осколок размером с абрикосовую косточку попал ему в бедро. Двое ельчан надышались дымом (одну девушку уже выписали из больницы). Ещё одной сотруднице предприятия в связи с обострением хронического заболевания помощь оказали на дому. Два человека получили поверхностные порезы. От госпитализации они отказались.

Сегодня в травмпункт городской больницы имени Семашко обратился 55-летний мужчина с непроникающим осколочным ранением грудной клетки. После обследования стало ясно, что у него в мягких тканях застрял инородный предмет, возможно, металлический осколок. Завтра мужчине проведут операцию.

Помимо промзоны в Ельце пострадали несколько многоэтажных домов (в них повреждено остекление), а также здание медицинского колледжа. Тепловой контур зданий обещают оперативно восстановить. Студентов колледжа перевели на дистанционку, вернуться с которой они должны в среду.

Комментаторы GOROD48 подняли тему укрытий.

«Не подскажите, как соблюдать правила безопасности, когда на работе руководство не останавливает рабочий процесс во время красного уровня? В итоге кругом окна, а люди при ракетной или БПЛА опасности должны сидеть на своих местах и работать. Может уже пора ввести чёткие указания для работодателей? Штрафы за невыполнение мер безопасности?» — спросил Гость.

«Чего тупить? При сигнале ракетной опасности спускаться в подвал и ждать отбоя. Пора к этому привыкнуть. Подвалы есть у всех», — написала Вера Арсентьевна.

«Я вас приглашаю к нам в подвал, где по колено фекалий и полно крыс с блохами! Посидим немного, переждём атаку, если раньше от вони не задохнётесь», — ответил А.

Если у ельчан было страшное воскресенье, то в Липецке — субботний вечер. БПЛА упал  во двор на улице Бунина. Сгорели шесть машин, еще несколько — пострадали. В домах взрывной волной выбило окна.    

Сегодня в мэрии GOROD48 рассказали, что  пострадали 109 квартир в шести многоэтажных домах.

«Ночью пипец как рвануло. Я аж проснулся. И сразу в окна гарь пошла. Но оказалось, что это в соседнем дворе», — поделился впечатлениями ник.

Мэр Михаил Щербаков рассказал, что его подчиненные обходят дома, и составляют акты повреждений. Кто-то из горожан уже начал самостоятельно вставлять окна.

Пока остаются открытыми квартиры в ЖК «Атмосфера», в который беспилотник попал 22 октября. Их также обследовали, а владельцам объяснили алгоритм действий.

Раненый в сердце во время атаки на Липецк 22 октября 25-летний липчанин все еще остается в реанимации. Врачи собираются перевезти его в обычную палату завтра.

Сегодня в Липецкой области ракетную опасность объявляли три раза

И к делам мирным. В мэрии два новых начальника. Председателем департамента по физической культуре и спорту стал 44-летний Александр Перевозчиков.



Он сменил в этой должности Елену Стародубцеву.

Временно исполняющим обязанности начальника МБУ «Управление благоустройства Липецка» назначен Кирилл Коптев. В этом управлении он работает с 2021 года, начинал с должности начальника экономического отдела.



Сегодня ночью ожидаются заморозки до -2 градусов. Завтра в городе, по прогнозам синоптиков, до +13 градусов. Это особенно актуально для жильцов 28 домов, которые остаются без отопления.

И обратите внимание, с 26 октября до 7 ноября в банках и магазинах Липецкой области проходит Всероссийская акция «Монетная неделя». Можно  обменять монеты на банкноты.
вечЁрка
БПЛА
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Комментарии (2)

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Очень
10 минут назад
Сочувствую жителям,у которых нет тепла.
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Сселки
14 минут назад
Свобода слова по конституции не какой цензуры недолжно быть
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