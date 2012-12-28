«С людьми на связи, будем сопровождать каждого»: мэр Липецка встретился с жителями улицы Бунина
Происшествия
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сегодня, 17:08
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Мэр Ельца рассказал о последствиях ракетного удара
Отдельные очаги пожара тушат до сих пор.
Он поделился и другими подробностями:
«В нескольких многоэтажных домах повреждено остекление. Специалисты АСС временно закроют тепловой контур в квартирах. Серьёзно пострадало здание колледжа: выбиты окна, повреждены фасад и кровля. В связи с этим в ближайшие дни обучение для ребят будет организовано в дистанционном формате», – написал Вячеслав Жабин.
По его словам, на месте продолжают работать оперативные службы. Пожарные локализуют и тушат отдельные очаги. Сотрудники Роспотребнадзора уже провели замеры воздуха: опасности для людей нет.
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