Липчанин доплыл до звания мастера спорта России

В чемпионате и первенстве ЦФО на счету наших пловцов 13 медалей, но только одна из них взрослая.

Две «серебряные» у Александры Назаровой, соревновавшейся среди девушек 14-15 лет в плавании брассом: на 100 метров – 1:10,69 и 200 метров – 2.36,30. В обоих случаях наша спортсменка уступила Марии Васильевой из Обнинска.









Александра Назарова

«Бронзовые медали первенства ЦФО в этой же возрастной группе завоевали Глеб Кирпич (200 м на спине, 2:04.50), Ярослав Семёнов (200 м баттерфляем, 2:19,70) и Эвелина Игнатьева (1500 м вольным стилем, 17:38,81).





Фото из архива участников соревнований

В чемпионате и первенстве ЦФО по плавание в 25-метровом бассейне подмосковного Дворца спорта «Руза» принёс Липецкой области 13 медалей.Правда, только одна их них взрослая. Виктория Перепечина из елецкой спортивной школы №1 заняла 3-е место в плавании баттерфляем на 200 метров – 2 минуты 17,86 секунды.На остальных дистанциях 20-летняя пловчиха, которая уже работает тренером в родной спортшколе, не дотянула до пьедестала: на 100 метров баттерфляем заняла 4-е место – 1:04,09; на 400 метров комплексным плаванием стала 7-й – 5:05,32; на 200-метровке брассом финишировала 10-й – 2:41,71.На счету липецких «ихтиандров» два золота среди юношей. Воспитанник ОК СШОР Иван Васильев победил среди юношей 14-15 лет на 200-метровке брассом – 2:17,81, при этом «серебряного» призёра Григория Неволина из Мытищ он опередил более, чем на одну секунду – 2:19,49, а «бронзового» Арсения Булатникова из Курска – на все пять – 2:23,48. Но главное – Васильев выполнил норматив мастера спорта России.Виталий Абдуллов из ОК СШОР победил среди юниоров 16-18 лет в комплексном плавании на 100 метров – 55,06 секунды. На его счету ещё три медали: «серебро» на 100-метровке вильным стилем – 50,08; две «бронзы» на дистанциях 50 и 100 метров на спине – 25,12 и 54,28 соответственно.Две «бронзовые» медали у Алины Антоновой (14-15 лет): 50 метров на спине – 29,12; 100 метров на спине – 1:02,85.