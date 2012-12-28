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Мэр Липецка рассказал о порядке восстановления квартир в поврежденной высотке
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327
31 минуту назад

Мэр Липецка рассказал о порядке восстановления квартир в поврежденной высотке

В администрация города заказали экспертизу пострадавшего жилья.

Власти Липецка продолжают работу по ликвидации последствий ночного происшествия в жилом комплексе «Атмосфера», где в результате попадания беспилотного летательного аппарата пострадали десять квартир. Мэр города Михаил Щербаков в своем официальном сообщении рассказал о текущей ситуации и мерах поддержки жителей.

«Много вопросов поступает по ситуации в доме ЖК «Атмосфера». Расскажу, что сейчас сделано и что предстоит.

Сотрудники администрации обследовали все квартиры, по каждому случаю составлены акты. С жителями пострадавших квартир лично проговорили дальнейшие действия. Жильё никому не потребовалось.

Все заявители знают, какие документы необходимы для восстановления теплового контура, перегородок и окон. С каждым остаёмся на связи.

Также заказали независимую экспертизу состояния конструкций и мер, необходимых для дальнейшей эксплуатации дома. Ждём результаты», — написал в соцсетях мэр Липецка.

Михаил Щербаков сообщил, что  известно, что для восстановления теплового контура потребуется демонтаж разрушенных нависающих строительных конструкций.

Мэр отметил, что угрозы для остальных жителей дома нет, а информация об отсутствии в здании коммунальных ресурсов не соответствует действительности. Работа по дому будет продолжаться до полного решения всех вопросов.

Напомним, в результате произошедшего в ночь на 22 октября, наиболее сильные повреждения получили три квартиры: две на 22-м этаже и одна этажом выше. Хозяйка одной из пострадавших квартир рассказала в соцсетях, что в момент взрыва в квартире находились она и ее муж. По словам женщины, также опубликовавшей фото в соцсетях, в квартире полностью отсутствуют наружные стены и повреждено покрытие пола. Взрывная волна была такой силы, что подбросило плиту вместе с кроватью, на которой спала пара. Жильцы чудом остались живы.

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Ранее генеральный директор компании-застройщика Юрий Абарин пояснил GOROD48, что все квартиры в ЖК были проданы год назад, поэтому обязательств по их восстановлению у компании нет. Большая часть квартир приобретена в ипотеку и подлежит страхованию. Но, по словам экспертов, если произошедшее будет квалифицировано как террористический акт, в страховых выплатах может быть отказано.

Тем временем в социальных сетях владельцы пострадавших квартир задаются вопросами — насколько полноценно окажут им помощь. Им помогут полностью в восстановлении жилья или «что-то компенсируют частично и на этом дело ограничится». Квартиры в этом ЖК считаются элитными и одними из самых дорогих в городе, с многомиллионными ремонтами.

В Липецке действует региональный порядок компенсации ущерба от атак БПЛА. За счет средств бюджета восстанавливаются контуры пострадавших жилых помещений: кровля, стены, конструктивные элементы и остекление. Финансовая помощь выделяется гражданам, официально признанным потерпевшими по уголовному делу, либо имеющим документы, подтверждающие причиненный ущерб.
воздушная тревога
БПЛА
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