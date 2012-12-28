«С людьми на связи, будем сопровождать каждого»: мэр Липецка встретился с жителями улицы Бунина

Михаил Щербаков побывал во дворе, пострадавшем во время вчерашней атаки БПЛА .





«Паники нет. Люди с пониманием относятся к ситуации и осознают, что сейчас главное — привести всё в порядок. Ночью пунктом временного пребывания воспользовался только один человек. Остальные жители разъехались к родным и близким», — рассказал глава города о результатах встречи.По словам Михаила Щербакова, сейчас представители мэрии обходят дома, оценивают повреждения и составляют акты. Кто-то из жителей уже начал самостоятельно восстанавливать тепловой контур в квартирах по временной схеме.«К работе подключились и управляющие компании. Сейчас ещё привлечём волонтёров, чтобы помочь убрать стёкла на парковке.С жителями на связи, будем сопровождать каждого», — пообещал мэр.