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2634
сегодня, 12:09
16

«С людьми на связи, будем сопровождать каждого»: мэр Липецка встретился с жителями улицы Бунина

Михаил Щербаков побывал во дворе, пострадавшем во время вчерашней атаки БПЛА.

«Паники нет. Люди с пониманием относятся к ситуации и осознают, что сейчас главное — привести всё в порядок. Ночью пунктом временного пребывания воспользовался только один человек. Остальные жители разъехались к родным и близким», — рассказал глава города о результатах встречи.

По словам Михаила Щербакова, сейчас представители мэрии обходят дома, оценивают повреждения и составляют акты. Кто-то из жителей уже начал самостоятельно восстанавливать тепловой контур в квартирах по временной схеме.

«К работе подключились и управляющие компании. Сейчас ещё привлечём волонтёров, чтобы помочь убрать стёкла на парковке.

С жителями на связи, будем сопровождать каждого», — пообещал мэр.
воздушная тревога
БПЛА
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Комментарии (16)

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Как гость
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Сначала новые
...
37 минут назад
Летают, как у себя дома. Куда сегодня прилетит, на какую улицу?
Ответить
Дед Мороз
44 минуты назад
"Весело, весело встретим Новый Год!"
Ответить
Лиза
сегодня, 12:49
Сочувствую жильцам...
Ответить
Ксения
сегодня, 12:49
Что тут сказать хорошего ждать не стоит каждый день летят Бпл жизни не какой больше нет ?
Ответить
48
сегодня, 12:43
Сегодня воскресенье, многие могут быть в гостях или на дачах. Им ещё предстоит это увидеть. Может ещё не все и знают, что произошло с их жильём.
Ответить
Сантильяна
сегодня, 12:30
Почему окна в городе никто не обклеивает специальной пленкой крест накрест, как в годы ВОВ. Ведь очевидно,что это не последний случай.
Ответить
Тревожник
17 минут назад
На wb и ozon есть бронепленки.
Ответить
Ольга
сегодня, 12:45
Киньте ссылку, обязательно приобретем!
Ответить
Жертва телевизора
сегодня, 12:39
Может надо устранить причину, а не следствие?
Ответить
Ветеран
сегодня, 12:27
Мэр молодец, не прячется за соц, сети
Ответить
Бабушка Ненила
сегодня, 12:22
ещё привлечём волонтёров, а это кто? интузазисты такие бесплатные?
Ответить
М
26 минут назад
Сотрудники бюджетных организаций
Ответить
Может
сегодня, 12:32
Общ.помошники губернатора,или Совет Старейших?
Ответить
Стабильность
сегодня, 12:29
Подневольные бюджетники, кто же еще
Ответить
Ну шо
сегодня, 12:16
Тысяч по десять думаю выделят.
Ответить
Р
сегодня, 12:16
Толку от ваших сопровождений. Людям безопасность нужна.
Ответить
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