«С людьми на связи, будем сопровождать каждого»: мэр Липецка встретился с жителями улицы Бунина
«С людьми на связи, будем сопровождать каждого»: мэр Липецка встретился с жителями улицы Бунина
Общество
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сегодня, 12:09
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«С людьми на связи, будем сопровождать каждого»: мэр Липецка встретился с жителями улицы Бунина
Михаил Щербаков побывал во дворе,
пострадавшем во время вчерашней атаки БПЛА.
По словам Михаила Щербакова, сейчас представители мэрии обходят дома, оценивают повреждения и составляют акты. Кто-то из жителей уже начал самостоятельно восстанавливать тепловой контур в квартирах по временной схеме.
«К работе подключились и управляющие компании. Сейчас ещё привлечём волонтёров, чтобы помочь убрать стёкла на парковке.
С жителями на связи, будем сопровождать каждого», — пообещал мэр.
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