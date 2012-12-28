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1183
сегодня, 18:09
23

Сирены каждый день: как справиться со страхом?

Психотерапевт Валерий Вантей дал липчанам несколько советов.

Только сегодня в Липецкой области дважды сообщалось о ракетной опасности. Даже если угроза миновала, вой сирен сильно нервирует людей. Как противостоять страху и тревоге, GOROD48 рассказал психотерапевт Валерий Вантей.

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«В такой момент не надо себе ставить задачу «вообще не бояться». Страх — нормальная реакция на угрозу, главное — не уйти в панику», — советует психотерапевт.

Валерий Вантей рекомендует обратить внимание на дыхание: выдох должен быть длиннее вдоха (например, вдох на 4, выдох на 6–8).

Поможет техника «Заземление»: оглянись и назови про себя пять вещей, которые видишь, и ещё пять, которые можешь потрогать. Пять звуков, вкусов, запахов и так далее. Мозг переключается с «а вдруг» на «вот это прямо сейчас».

Хорошо помогает информационная диета: не надо сидеть в ленте круглые сутки. Достаточно проверить новостную сводку два-три раза в день в одно и то же время.

Тревога не приходит с табличкой: «я тревога». Чаще человек думает, что он устал, сдали нервы, среагировал на погоду. Поэтому стоит обратить внимание на своё состояние.

У вас «каменные» плечи, ком в горле, крутит живот, мысли ходят по кругу, сложно сосредоточиться? Вы постоянно себя перепроверяете, не можете сидеть в тишине, включаете фоном телевизор, раздражаетесь из-за ерунды?

Если хотя бы несколько из этих признаков держатся неделями и мешают жить — это повод поговорить со специалистом. Тревожные состояния отлично лечатся, если их вовремя заметить и обратиться к врачу.

Тревога — дело очень энергозатратное для человека. Если её долго игнорировать, растёт риск депрессии, могут начаться проблемы с давлением, пищеварением, участиться простуды.

Попытки «заглушить» тревогу алкоголем или едой могут дать временное облегчение, но не решат проблему, а только её усилят.

Валерий Вантей советует тем, чьи родственники испытывают сильный стресс, не пытаться их «починить». В стрессе не нужны советы «соберись», нужна простая человеческая опора.

Можно выслушать человека не перебивая. Фразы вроде «я слышу тебя», «это тяжело, я рядом» — уже поддержка. Можно помочь с простыми делами. В стрессе даже «выбрать, что поесть» становится сложно. Поэтому надо постараться вернуть человека в привычный ритм: «давай сейчас просто выпьем чаю», «давай вместе посмотрим, какие документы нужны».

Но нужно обязательно следить за «красными флагами»: если человек не спит несколько суток, замыкается, говорит о безнадёжности — это повод срочно обратиться к специалисту.

Психотерапевт также рассказал об алгоритме действий, если вы или ваши близкие пострадали.

В первую очередь безопасность: убедиться, что человек в безопасном месте и не нуждается в медпомощи.

Заземление: попросить назвать своё имя, посмотреть вокруг, почувствовать опору под ногами. Говорить спокойно, короткими фразами.

Валидация: не «не плачь», а «это ужасно, я здесь». Пусть выговорится и поплачет — это нормально.

Микропланирование: перевести фокус на «что делаем прямо сейчас»: где переночевать, какие документы восстановить. Это возвращает ощущение контроля.

Не оставлять пострадавшего одного в первые сутки.

Ориентир на будущее: если симптомы затягиваются, сохраняются бессонница, избегание, навязчивые воспоминания — пора к психологу или психиатру. Утрата имущества — это реальная утрата, она переживается как горе, и нужно время, чтобы с ним справиться.

Фото: из личного архива
стресс
тревога
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Комментарии (23)

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Сначала новые
Наталья
19 минут назад
Обойдёмся без советов !
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Элиот
21 минуту назад
Может все таки устранить первопричину этих сирен?
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Иван
22 минуты назад
Сегодня сирена через каждые полчаса. Еще одну опасность не отменили и снова ракетная. Нервы на пределе. Бомбоубежищ нет. Одна надежда на Бога.
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Страшные сказки
22 минуты назад
Прав психолог. Прав. А ещё нужно быть добрее к другим. Не ныть и не жаловаться бесконечно. От этого ничего в твоей жизни не изменится. И помогать тому, кому, действительно, плохо. Гораздо хуже, чем тебе. У тебя ещё не край. Ты не знаешь того, что у соседа. И да хранит нас всех Господь Даст сил, чтобы изменить то, что невозможно вынести. И вынести то, что невозможно изменить.
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1
24 минуты назад
Проще высказать всё депутату района, чтобы он подействовал на столицу
Ответить
Этот
26 минут назад
Персонаж совсем некстати в настоящее время.Вам не кажется?
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Интересно
26 минут назад
А сколько стоит один визит к психологу и сколько нужно визитов, чтобы убрать все страхи из жизни? У нас ракетная опасность по четыре раза в день! И есть жертвы среди мирного населения!
Ответить
Бюджетник
28 минут назад
А как справиться детям в детском саду? Особенно в сон час? Всех малышей подняли и в коридоре сидели. В коридорах свет никакой, стены обшарпаны, сиди и не шевелись на скамье. Хоть прогулки бы отменили. Детей одели и сирена на улице. Малыши и воспитатпль испуганные бежали в здание. Можно вечером с мамой погулять? Войну остановите. А то умников много развилось.
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Anna
32 минуты назад
Советы психолога дельные. Именно так и нужно снижать зашкаливающую тревогу. Но может, пора лечить не следствия, а причину? Может, пора заканчивать войну на ЛЮБЫХ условиях?!
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Может
50 минут назад
Лучше войну прекратить, чем ходить к психологу?
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