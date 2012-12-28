Сирены каждый день: как справиться со страхом?

Психотерапевт Валерий Вантей дал липчанам несколько советов.

Только сегодня в Липецкой области дважды сообщалось о ракетной опасности. Даже если угроза миновала, вой сирен сильно нервирует людей. Как противостоять страху и тревоге, GOROD48 рассказал психотерапевт Валерий Вантей.«В такой момент не надо себе ставить задачу «вообще не бояться». Страх — нормальная реакция на угрозу, главное — не уйти в панику», — советует психотерапевт.Валерий Вантей рекомендует обратить внимание на дыхание: выдох должен быть длиннее вдоха (например, вдох на 4, выдох на 6–8).Поможет техника «Заземление»: оглянись и назови про себя пять вещей, которые видишь, и ещё пять, которые можешь потрогать. Пять звуков, вкусов, запахов и так далее. Мозг переключается с «а вдруг» на «вот это прямо сейчас».Хорошо помогает информационная диета: не надо сидеть в ленте круглые сутки. Достаточно проверить новостную сводку два-три раза в день в одно и то же время.Тревога не приходит с табличкой: «я тревога». Чаще человек думает, что он устал, сдали нервы, среагировал на погоду. Поэтому стоит обратить внимание на своё состояние.У вас «каменные» плечи, ком в горле, крутит живот, мысли ходят по кругу, сложно сосредоточиться? Вы постоянно себя перепроверяете, не можете сидеть в тишине, включаете фоном телевизор, раздражаетесь из-за ерунды?Если хотя бы несколько из этих признаков держатся неделями и мешают жить — это повод поговорить со специалистом. Тревожные состояния отлично лечатся, если их вовремя заметить и обратиться к врачу.Тревога — дело очень энергозатратное для человека. Если её долго игнорировать, растёт риск депрессии, могут начаться проблемы с давлением, пищеварением, участиться простуды.Попытки «заглушить» тревогу алкоголем или едой могут дать временное облегчение, но не решат проблему, а только её усилят.Валерий Вантей советует тем, чьи родственники испытывают сильный стресс, не пытаться их «починить». В стрессе не нужны советы «соберись», нужна простая человеческая опора.Можно выслушать человека не перебивая. Фразы вроде «я слышу тебя», «это тяжело, я рядом» — уже поддержка. Можно помочь с простыми делами. В стрессе даже «выбрать, что поесть» становится сложно. Поэтому надо постараться вернуть человека в привычный ритм: «давай сейчас просто выпьем чаю», «давай вместе посмотрим, какие документы нужны».Но нужно обязательно следить за «красными флагами»: если человек не спит несколько суток, замыкается, говорит о безнадёжности — это повод срочно обратиться к специалисту.Психотерапевт также рассказал об алгоритме действий, если вы или ваши близкие пострадали.В первую очередь безопасность: убедиться, что человек в безопасном месте и не нуждается в медпомощи.Заземление: попросить назвать своё имя, посмотреть вокруг, почувствовать опору под ногами. Говорить спокойно, короткими фразами.Валидация: не «не плачь», а «это ужасно, я здесь». Пусть выговорится и поплачет — это нормально.Микропланирование: перевести фокус на «что делаем прямо сейчас»: где переночевать, какие документы восстановить. Это возвращает ощущение контроля.Не оставлять пострадавшего одного в первые сутки.Ориентир на будущее: если симптомы затягиваются, сохраняются бессонница, избегание, навязчивые воспоминания — пора к психологу или психиатру. Утрата имущества — это реальная утрата, она переживается как горе, и нужно время, чтобы с ним справиться.