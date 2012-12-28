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Дублёры «Металлурга» показали лучший результат сезона за много лет
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сегодня, 18:17

Дублёры «Металлурга» показали лучший результат сезона за много лет

Наша команда завершила чемпионат беспроигрышной серией и яркой победой.

Дублёры «Металлурга» лихо завершили сезон, как от них не ожидал, наверное, никто.

В первенстве СФФ «Центр» наши парни выдали 6-матчевую беспроигрышную серию, которую завершили выездной победой в Брянске над местным БГУОР – 4:0. Два мяча забил капитан команды Сергей Горбенко (20, 63 минуты), по одному Павел Истамов (13), Максим Комов (74).

Серия, которая включила в себя две победы и 4 ничьих, стала самой длинной в новейшей истории команды с момента возрождения «Металлурга-М» на уровне третьего дивизиона. Как говорится, почувствуйте разницу: в 2018 году команда не выиграла ни одного матча за… целый сезон!

Буквально сегодня липчан обошёл воронежский «Факел-2» во многом неожиданно выигравший на чужом поле у «Калуги-М» – 3:2. Поэтому «Металлург-М» финишировал на 6-м месте среди 9 команд второго этапа – 16 игр, 22 очка. Для сравнения: прошлогодний чемпионат липчане завершили предпоследними. И в этом году у юных «сталеваров» после второго этапа наконец-то положительная разница забитых и пропущенных мячей – 26-23! Одну из недавних встреч на поле брянского «Спартака» наши выиграли - 7:1!

В этом году состоялся тренерский дебют 41-летнего Романа Войделя, одного из лучших игроков в истории «Металлурга», прозванного «Профессором». Тренер из мастера, за плечами которого десятки сезонов в «Лучшей лиге мира», вышел весьма толковый. Помогал ему Александр Викторов.
Футбол
«Металлург-М»
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