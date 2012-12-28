Полицейские задержали в Ельце подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам иностранца
Выходные в Липецке: памяти маэстро, местные сказки, в конце сезона наградят не футболистов, а болельщиков
Выходные в Липецке: памяти маэстро, местные сказки, в конце сезона наградят не футболистов, а болельщиков
Происшествия
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37 минут назад
Парковка горит в Липецке: на машины упал БПЛА
Погибших и раненых нет.
«Загорелись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», — сообщил губернатор Игорь Артамонов.
UPD. В 23:18 пожар на парковке потушен.
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