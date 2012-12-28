Парковка горит в Липецке: на машины упал БПЛА

Погибших и раненых нет.

В Липецке во время воздушной тревоги обломки БПЛА упали на парковку во дворе на улице Бунина. Возник пожар.«Загорелись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», — сообщил губернатор Игорь Артамонов.В 23:18 пожар на парковке потушен.