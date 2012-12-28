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Общество
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сегодня, 10:28
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В выходные на здании атакованной БПЛА поликлиники работали альпинисты
Поликлиника №4 на улице Меркулова возобновила прием, она не работала с 22 октября.
«В выходные на объекте работали альпинисты. Демонтировали фасадную плитку, которая после атаки БПЛА была прикреплена ненадежно. Вымыли фасад от копоти. Управление капитального строительства работает над составлением сметы ремонты», — рассказала министр здравоохранения Лилия Самошина.
Поликлиника получила повреждения ночью 22 октября: на её крышу упал беспилотник. Часть заряда БПЛА не взорвалась, на следующий день обломки обезвредили сапёры. При обследовании здания выяснилось, что существует опасность обрушения фасадной плитки, и ее демонтажом занялись промышленные альпинисты.
С 22 октября пациентов принимали другие филиалы 4-й поликлиники: на улице Гагарина и в микрорайоне «Елецкий».
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