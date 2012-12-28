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Происшествия
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сегодня, 11:56
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Во врезавшейся в грузовик «ГАЗели» погибли водитель и пассажирка
ДТП произошло ночью на трассе Орёл-Тамбов в Елецком округе.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД, водитель «ГАЗели» и его 52-летняя пассажирка погибли. Причиной аварии могло стать несоблюдение безопасной дистанции.
Прокуратура Елецкого района взяла под контроль доследственную проверку, которую проводит полиция по факту ДТП.
«Будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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