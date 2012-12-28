Во врезавшейся в грузовик «ГАЗели» погибли водитель и пассажирка

ДТП произошло ночью на трассе Орёл-Тамбов в Елецком округе.

Сегодня в два часа ночи Елецком округе на 234-м километре дороги «Орел-Тамбов» 57-летний водитель «ГАЗели» допустил столкновение с грузовиком «Шахман» под управлением 36-летнего мужчины.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД, водитель «ГАЗели» и его 52-летняя пассажирка погибли. Причиной аварии могло стать несоблюдение безопасной дистанции.Прокуратура Елецкого района взяла под контроль доследственную проверку, которую проводит полиция по факту ДТП.«Будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.