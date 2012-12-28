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Экономика
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25 минут назад
В Липецкой области аренду жилья может позволить себе каждая шестая семья с детьми
По доступности аренды жилья Липецкая область оказалась на 12 месте в стране, следует из исследования РИА Новости.
Рейтинг составлен на основе доли семей с двумя детьми, которые могут арендовать типовую двухкомнатную квартиру. Предполагается, что 70% средств после вычета прожиточного минимума они тратят на аренду жилья, а 30% — на прочие расходы.
В целом по стране доля семей с двумя работающими взрослыми и двумя детьми, которым доступна аренда двухкомнатной квартиры, составила 53,6%. Лидером рейтинга по доступности аренды стал Ханты-Мансийский автономный округ, где доля семей, способных арендовать жильё, составляет 77,5%. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (77,4%). Замыкает тройку лидеров Магаданская область, где арендовать двухкомнатную квартиру может 72,1% семей. Сложнее всего арендовать квартиру в Чечне — только 14,4% семей могут позволить себе снимать жильё. В тройку регионов с недоступной арендой также вошли Ингушетия (19,1%) и Кабардино-Балкария (22,5%).
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