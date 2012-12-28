Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мэр Ельца рассказал о последствиях ракетного удара
Происшествия
Раненым в Ельце оказался термист предприятия: уточнены данные по пострадавшим от ракетного удара
Происшествия
Ночью область снова атаковали БПЛА
Происшествия
Один погибший, 11 пострадавших: за три дня на дорогах области произошла череда аварий
Происшествия
Третья ракетная опасность за воскресенье
Происшествия
Пострадавшая от ракетной атаки 20-летняя девушка выписана, 47-летний мужчина с ранением бедра остаётся в больнице
Общество
Во врезавшейся в грузовик «ГАЗели» погибли водитель и пассажирка
Происшествия
Ранним утром в Липецкой области объявили ракетную опасность
Происшествия
Дело «чёрного копателя» ушло в суд
Происшествия
В выходные на здании атакованной БПЛА поликлиники работали альпинисты
Общество
Читать все
В Липецке без тепла остаются 28 многоквартирных домов
Общество
Ещё один пострадавший от ракетной атаки промзоны Ельца пришёл сегодня к врачам
Происшествия
В Липецке возобновлено движение трамваев к шестой доменной печи
Общество
В ходе последнего налета БПЛА на Липецк повреждено 109 квартир в шести многоэтажках
Происшествия
Режим ракетной опасности продолжался два часа
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат электричество
Общество
В Липецкой области аренду жилья может позволить себе каждая шестая семья с детьми
Экономика
Липчанин доплыл до звания мастера спорта России
Спорт
В Липецкой области ночью заморозки до -2
Погода в Липецке
Проект НЛМК по восстановлению популяции филинов — победитель Всероссийской премии в области защиты животных
НЛМК Live
Читать все
Экономика
88
25 минут назад

В Липецкой области аренду жилья может позволить себе каждая шестая семья с детьми

По доступности аренды жилья Липецкая область оказалась на 12 месте в стране, следует из исследования РИА Новости.

62,8% семей с двумя работающими взрослыми и двумя детьми в Липецкой области могли позволить себе снимать двухкомнатную квартиру в январе–сентябре 2026 года. Это соответствует 12-му месту среди регионов страны в рейтинге доступности аренды составленном РИА Новости. Необходимый ежемесячный доход для оплаты аренды и повседневных расходов должен составлять не менее 98,4 тысячи рублей.

Рейтинг составлен на основе доли семей с двумя детьми, которые могут арендовать типовую двухкомнатную квартиру. Предполагается, что 70% средств после вычета прожиточного минимума они тратят на аренду жилья, а 30% — на прочие расходы.

В целом по стране доля семей с двумя работающими взрослыми и двумя детьми, которым доступна аренда двухкомнатной квартиры, составила 53,6%. Лидером рейтинга по доступности аренды стал Ханты-Мансийский автономный округ, где доля семей, способных арендовать жильё, составляет 77,5%. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (77,4%). Замыкает тройку лидеров Магаданская область, где арендовать двухкомнатную квартиру может 72,1% семей. Сложнее всего арендовать квартиру в Чечне — только 14,4% семей могут позволить себе снимать жильё. В тройку регионов с недоступной арендой также вошли Ингушетия (19,1%) и Кабардино-Балкария (22,5%).

аренда жилья
рейтинг
0
0
1
0
4

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, лимит на займы под высокие проценты — законы, которые вступают в силу в октябре
Общество
Липецкая область — лидер по инвестициям в охрану воздуха
Общество
ТОП нарушений благоустройства в Липецке: граффити, раскопки и бурьян
Общество
Снятый на «Кудыкиной горе» фильм добрался до экранов
Здоровье
В Липецкой области за неделю ОРВИ заболели 4554 человека, новых случаев гриппа не было
Общество
С чили, с мёдом и с корицей: полноценный обед из тыквы за полчаса
Экономика
В Липецкой области дешевели сахар и картофель, дорожали яйца и мёд
Общество
Строительство лестницы от парка Победы к скверу на Полиграфической застопорилось
Общество
В Липецке готовят 82 точки для продажи новогодних ёлок
Общество
Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить