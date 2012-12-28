В Липецкой области аренду жилья может позволить себе каждая шестая семья с детьми

По доступности аренды жилья Липецкая область оказалась на 12 месте в стране, следует из исследования РИА Новости.



62,8% семей с двумя работающими взрослыми и двумя детьми в Липецкой области могли позволить себе снимать двухкомнатную квартиру в январе–сентябре 2026 года. Это соответствует 12-му месту среди регионов страны в рейтинге доступности аренды составленном РИА Новости. Необходимый ежемесячный доход для оплаты аренды и повседневных расходов должен составлять не менее 98,4 тысячи рублей.Рейтинг составлен на основе доли семей с двумя детьми, которые могут арендовать типовую двухкомнатную квартиру. Предполагается, что 70% средств после вычета прожиточного минимума они тратят на аренду жилья, а 30% — на прочие расходы.В целом по стране доля семей с двумя работающими взрослыми и двумя детьми, которым доступна аренда двухкомнатной квартиры, составила 53,6%. Лидером рейтинга по доступности аренды стал Ханты-Мансийский автономный округ, где доля семей, способных арендовать жильё, составляет 77,5%. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (77,4%). Замыкает тройку лидеров Магаданская область, где арендовать двухкомнатную квартиру может 72,1% семей. Сложнее всего арендовать квартиру в Чечне — только 14,4% семей могут позволить себе снимать жильё. В тройку регионов с недоступной арендой также вошли Ингушетия (19,1%) и Кабардино-Балкария (22,5%).