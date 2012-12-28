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Раненым в Ельце оказался термист предприятия: уточнены данные по пострадавшим от ракетного удара
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Пострадавшая от ракетной атаки 20-летняя девушка выписана, 47-летний мужчина с ранением бедра остаётся в больнице
Общество
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сегодня, 10:00
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Пострадавшая от ракетной атаки 20-летняя девушка выписана, 47-летний мужчина с ранением бедра остаётся в больнице
Всего пострадали шесть человек, четверо лечатся дома.
47-летний термист предприятия Дмитрий, которого накануне навестили губернатор Игорь Артамонов и мэр Ельца Вячеслав Жабин, остается в больнице. Он проходит лечение в отделении травматологии. Вчера его прооперировали, достали из бедра металлический осколок размером с абрикосовую косточку.
«Мужчина стабилен, состояние удовлетворительное. Идет на поправку», — рассказала Лилия Самошина.
Помимо этих двух пациентов, вчера к врачам обратились еще четверо. Девушка с легким отравлением продуктами горения, женщина с обострением хронического заболевания и двое — с порезами и легкими травмами. Все они осмотрены медиками и будут лечиться амбулаторно.
Также вчера при ракетной атаке на промышленную зону Ельца погиб охранник предприятия. Повреждено остекление в нескольких многоквартирных домах. Серьёзно пострадало здание медколледжа: выбиты окна, повреждены фасад и кровля. Студенты колледжа переведены на дистанционное обучение.
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