На семи улицах Липецка отключат электричество

Без света останутся также два микрорайона.



27 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1 по улице Водопьянова, № 31, 31а, 31б, 33, 35, 37, 37а, 39 по улице Папина, № 104д, 106, 106а по проспекту Победы, № 22 по улице Писарева, № 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21 по улице Центральной (Дачный), № 37, 39, 41, 43, 45, 45а, 47, 49/1, 53 по улице Московской. В этот же период обесточат улицу Виктора Музыки, 9-й и 15-й микрорайоны.