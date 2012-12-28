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Происшествия
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сегодня, 10:17
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Ночью область снова атаковали БПЛА
О сбитых над регионом беспилотниках говорится в сводке Минобороны.
Режим красного уровня воздушной опасности действовал в Липецкой области с двух часов ночи до восьми утра. С шести утра до половины восьмого объявлялась ракетная опасность.
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