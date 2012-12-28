Ночью область снова атаковали БПЛА

О сбитых над регионом беспилотниках говорится в сводке Минобороны.





За ночь над 16 регионами страны, включая Липецкую область, сбиты 290 беспилотников самолётного типа, сообщает Министерство обороны РФ.Режим красного уровня воздушной опасности действовал в Липецкой области с двух часов ночи до восьми утра. С шести утра до половины восьмого объявлялась ракетная опасность.