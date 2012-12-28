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24 минуты назад

Дело «чёрного копателя» ушло в суд

По данным следствия, он нашёл 40 пуговиц, 9 монет-чешуек, три перстня и другие археологические ценности.

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В Липецкой области завершено расследование уголовного дела 40-летнего жителя Усманского округа, обвиняемого в повреждении культурного слоя при проведении нелегальных раскопок. 

Об этой истории мы рассказывали. По данным следствия, в 2024-2025 годах мужчина и женщина с помощью металлоискателя находили археологические предметы у села Октябрьское Усманского округа. При этом они не имели  специального разрешения на раскопки, а их действия вызвали повреждение культурного слоя. 

«Установлено, что с сентября 2024 года по март 2025 года мужчина проводил поисковые работы в окрестностях села Октябрьское. Предварительно он изучил старые карты, доступные в интернете, а также общался с людьми, занимавшимися поиском археологических предметов без специального разрешения. Не имея разрешения на проведение археологических полевых работ, используя металлоискатель и лопату, ведя поиски в границах объекта культурного наследия «Участок культурного слоя села Октябрьское XVII–XVIII веков», мужчина обнаружил и извлёк из земли различные металлические предметы, представляющие историческую, научную и музейную ценность. Всего в материалах дела перечислены десятки отдельных находок, включая 40 пуговиц, 9 монет типа «чешуя», три перстня и другие металлические предметы», — сообщает областное управление МВД.

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При расследовании уголовного дела проведены археологическая, культурно-историческая и товароведческая экспертизы. Они подтвердили повреждение культурного слоя.

Преступление выявило УФСБ России по Липецкой области. Прокуратура Липецкой области направила дело в суд. Санкция инкриминируемой усманцу статьи 243.2 УК РФ «Поиск и изъятие археологических предметов без разрешения, повлекшие повреждение культурного слоя».— до шести лет лишения свободы.

Фото прокуратуры Липецкой области
археология
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