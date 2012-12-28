Раненым в Ельце оказался термист предприятия: уточнены данные по пострадавшим от ракетного удара
Пострадавшая от ракетной атаки 20-летняя девушка выписана, 47-летний мужчина с ранением бедра остаётся в больнице
Липчанка решила заработать на торговле драгметаллами и валютой и отправила мошенникам больше 200 тысяч рублей
Общество
135
18 минут назад
Липчан снова призывают менять монеты на купюры
Началась осенняя «Монетная неделя».
«Монетная неделя» проходит два раза в год: весной и осенью. В апреле этого года в ходе такой акции липчане обменяли на купюры и внесли на свои счета 1,2 миллиона монет на общую сумму 4,2 миллиона рублей. Мелочь обменивали в 33 банковских офисах и 355 магазинах.
Тогда основная доля сданных монет (79%) пришлась на рубли разных номиналов, остальные 21% — это копейки. Чаще всего липчане приносили металлические деньги номиналом 1 рубль, реже — 25 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.
0
1
0
1
0
Комментарии