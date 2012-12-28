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Происшествия
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41 минуту назад
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Один погибший, 11 пострадавших: за три дня на дорогах области произошла череда аварий
Сталкивались грузовики и легковушки, машины переворачивались, в аварии попадали мотоциклисты.
В субботу с грузовиком «МАЗ» на трассе «Дон» в Задонском районе столкнулся «ВАЗ-2114» с 21-летним водителем. Молодой водитель госпитализирован.
24 октября произошли ещё две аварии. Первая — в Липецке на улице Зои Космодемьянской: столкнулись мотоцикл под управлением 38-летнего водителя и автомобиль «Чанган» с 45-летним мужчиной за рулём. Мотоциклист доставлен в больницу.
Вечером в Ельце на улице Советской произошло столкновение автомобилей «Фольксваген» с 20-летним водителем и «Киа» с 57-летним мужчиной за рулём. В результате водитель «Фольксвагена» и его 19-летний пассажир с травмами госпитализированы.
19-летний парень и его 18-летняя девушка оказались в больнице 23 октября после аварии на улице Московской в Липецке. Мотоцикл под управлением парня столкнулся с «Фольксвагеном» 42-летнего мужчины. Девушка ехала на мотоцикле пассажиркой.
В тот же день в Становлянском округе на дороге Измалково — Лебяжье — Бабарыкино опрокинулся грузовик «ДАФ». 35-летний водитель госпитализирован.
Вечером 23 октября в Грязинском округе на дороге Верхний Телелюй — граница Усманского округа 63-летний водитель «Киа» не справился с управлением, съехал на обочину, и машина перевернулась. Водитель получил травмы и после оказания помощи был отпущен.
За три дня автоинспекторы зарегистрировали ещё 56 столкновений автомобилей. Они обошлись без пострадавших.
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