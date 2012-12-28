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41 минуту назад
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Один погибший, 11 пострадавших: за три дня на дорогах области произошла череда аварий

Сталкивались грузовики и легковушки, машины переворачивались, в аварии попадали мотоциклисты.

Авария со смертельным исходом произошла вчера утром в Липецке на грязинской трассе: в столкновении с грузовиком «Мерседес» погиб 65-летний водитель «Киа».

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В субботу с грузовиком «МАЗ» на трассе «Дон» в Задонском районе столкнулся «ВАЗ-2114» с 21-летним водителем. Молодой водитель госпитализирован.

24 октября произошли ещё две аварии. Первая — в Липецке на улице Зои Космодемьянской: столкнулись мотоцикл под управлением 38-летнего водителя и автомобиль «Чанган» с 45-летним мужчиной за рулём. Мотоциклист доставлен в больницу.

Вечером в Ельце на улице Советской произошло столкновение автомобилей «Фольксваген» с 20-летним водителем и «Киа» с 57-летним мужчиной за рулём. В результате водитель «Фольксвагена» и его 19-летний пассажир с травмами госпитализированы. 



19-летний парень и его 18-летняя девушка оказались в больнице 23 октября после аварии на улице Московской в Липецке. Мотоцикл под управлением парня столкнулся с «Фольксвагеном» 42-летнего мужчины. Девушка ехала на мотоцикле пассажиркой.

В тот же день в Становлянском округе на дороге Измалково — Лебяжье — Бабарыкино опрокинулся грузовик «ДАФ». 35-летний водитель госпитализирован.

Вечером 23 октября в Грязинском округе на дороге Верхний Телелюй — граница Усманского округа 63-летний водитель «Киа» не справился с управлением, съехал на обочину, и машина перевернулась. Водитель получил травмы и после оказания помощи был отпущен.

За три дня автоинспекторы зарегистрировали ещё 56 столкновений автомобилей. Они обошлись без пострадавших.
авария
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Комментарии (1)

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НКВД
11 минут назад
пора сроки давать за грубые нарушения, и на сво.
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