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Общество
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сегодня, 16:17
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В Липецке возобновлено движение трамваев к шестой доменной печи
Работники МУП «Горэлектротранс» заменили вышедший из строя стрелочный перевод.
Кстати, с перезапуском в сентябре маршрута «Кольцо 9-го микрорайона — Центральный рынок» количество липчан, пользующихся электротранспортом, выросло на 40%. После того как концессионер, компания «Мовиста Регионы Липецк», к концу следующего года завершит реконструкцию путей от развязки улиц Краснозаводской и Металлургов до старого заводоуправления, а также построит с нуля ветку от улицы Меркулова вдоль улицы Катукова до пересечения с улицами Стаханова и Свиридова, трамваи смогут перевозить до 6–8 миллионов пассажиров в год при общем пассажиропотоке в 70 миллионов.
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