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357
59 минут назад

В Липецкой области ночью заморозки до -2

Погода останется сухой.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием западной периферии обширного антициклона, осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры составят 5–7 градусов тепла, что на 2–4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 октября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, ночью 4–9 м/сек, днём 7–12 м/сек. Ночью — от -2 до +3 градусов, днём — от +9 до +14.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью — от 0 до -2, днём — от +11 до +13 градусов.

День 27 октября стал самым тёплым в Липецке в 1984 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году — 10 градусов мороза.
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