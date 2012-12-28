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Погода в Липецке
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59 минут назад
В Липецкой области ночью заморозки до -2
Погода останется сухой.
Среднесуточные температуры составят 5–7 градусов тепла, что на 2–4 градуса выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 октября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, ночью 4–9 м/сек, днём 7–12 м/сек. Ночью — от -2 до +3 градусов, днём — от +9 до +14.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью — от 0 до -2, днём — от +11 до +13 градусов.
День 27 октября стал самым тёплым в Липецке в 1984 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году — 10 градусов мороза.
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