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Происшествия
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21 минуту назад
Раненный в сердце при атаке БПЛА 25-летний липчанин ещё в реанимации
Врачи планируют завтра перевести его в отделение.
«Парню лучше, состояние у него стабильное, удовлетворительное. Пока он в реанимации, травмы очень серьезные. Врачи планируют завтра перевести его в отделение», — рассказали GOROD48 в пресс-службе министерства здравоохранения Липецкой области.
Напомним, во время атаки Иван вышел на балкон дома на улице Кривенкова, и в него попали поражающие элементы упавшего беспилотника: молодой мужчина получил проникающее ранение в сердце.
В течение четырёх часов липчанина спасали сразу 12 врачей и медсестер областной клинической больницы: кардиохирурги, анестезиологи-реаниматологи, торакальный хирург, операционные сёстры, анестезистки. В результате из сердца был извлечен поражающий элемент — металлический шарик. Операция проводилась с использованием аппарата искусственного кровообращения.
Ночью 22 октября над Липецкой областью были сбиты 20 беспилотников. В Липецке один БПЛА влетел в дом на улице Игнатьева: в нем пострадали 10 квартир. Еще один поразил дом на Кривенкова. Третий дрон упал на крышу филиала поликлиники №4 на улице Меркулова. Боевую часть этого беспилотника обезвредили сапёры, поликлиника на Меркулова открылась только сегодня: в выходные на ней работали альпинисты.
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