Липецкая вечЁрка: когда включат отопление, реанимация «Туриста-2», и 12-летний водитель

Сегодня, 5 октября, стала известна возможная дата включения отопления в Липецке, застройщик вернулся с проектом ЖК «Турист-2», и врачи выхаживают 12-летнего водителя «Оки» и его 15-летнего пассажира.