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Общество
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вчера, 20:26
Липецкая вечЁрка: когда включат отопление, реанимация «Туриста-2», и 12-летний водитель
Сегодня, 5 октября, стала известна возможная дата включения отопления в Липецке, застройщик вернулся с проектом ЖК «Турист-2», и врачи выхаживают 12-летнего водителя «Оки» и его 15-летнего пассажира.
На этой неделе обещают существенное потепление, однако заморозки в конце недели минувшей сильно охладили жилые дома, и вряд ли они нагреются от октябрьского солнца. Комментаторов, выступающих против включения отопления, в этот раз было немного.
«По какому принципу включают отопление в Москве? Наверное, по принципу заботы о жителях и их здоровье. Что мешает сделать так в Липецке? Неужели это постановление вам запрещает подачу тепла, не дожидаясь изменение еще в два градуса? Может быть просто коммунальщики не готовы к сезону, и ищут кучу оправданий?», — спросил Ха.
«А трубы успеете зачиканить к этому сроку, или как? Навряд ли, и отопление дойдет до соцобъектов некоторых (школ, садиков), так как трубы вскрыты, а концов работ не видно», — засомневался Слесарь.
«Какой отопительный сезон, когда жильцы многих домов сидят уже месяцами без горячей воды. Как, например, дом 97 на улице Гагарина — уже три недели без горячей воды. Ни один телефон не работает, только аварийка посоветовала включать бойлер. Не пора ли на это безобразие обратить правоохранительным органам», — удивился Житель.
«В Москве уже везде отопление дали, и им плевать на 354 постановление», — заметил tt.
«Мой сын сейчас находится в больнице на Тракторном. Так вот они спят в куртках одетые. И медперсонал, и больные — все с насморком. Безобразие. Кто за это отвечает? Всем всё равно», — сообщила Наталья.
«На улице +15 +20, какое отопление?» — возмутился Владимир.
«Дадут, не дадут на этой или следующей неделе. Лучше бы подумали о том, почему при включении в середине или в конце месяца, платить приходится за целый. И только не надо говорить о сложностях расчетов-пересчетов, эти сложности только у энергоснабжающих организаций, им это выгодно, и сделать честно, и прозрачно совсем не хочется. А Липецк чем дальше, тем глубже проваливается в проблемы ЖКХ, даже руководство ничего не может нормально с этим сделать, и ни находит с этими службами общего языка», — считает Эхо.
Сегодня состоялись первые по-настоящему публичные, а не заочные слушания проекта строительства ЖК «Турист-2». ООО СЗ «Турист Экопарк» предпринял вторую попытку построить разноуровневый многоэтажный дом у Нижнего парка. Первую попытку через суд пресекла прокуратура Липецкой области.
На публичные слушания пришли 25 человек. Самым ярким было выступление представителя МЧС Вячеслава Волокитина, который засомневался, что в случае пожара из ЖК можно будет эвакуировать людей и потушить возгорание. Представитель застройщика заявил, что в документации будут соблюдены все нормативные требования по спасению людей и тушению пожаров.
ЖК «Турист-2» — яркий пример точечной застройки, которую практикуют в Липецке.
На улице Звездной планируется построить многоэтажный дом на месте бывшей базы ГЖУ-2.
«Земли пустой и брошенной на сотни километров, но при этом необходимо что-то куда-то втиснуть и уплотнить», — возмутился ё.
«Не пора бы соответствующим органам заинтересоваться, кто и почему даёт разрешение на такие застройки, почему все лезут в старые районы, где и так инфраструктура на пределе возможностей, весь город в раскопках из-за аварий, стройте на окраинах, и подводите туда коммуникации», — предложил Александр Н.
Председатель СК России Александр Бастрыкин уже заинтересовался строительством жилого дома на улице 40 лет Октября.
Участок на этой улице принадлежит ООО СЗ «Домстрой». Все необходимые документы и разрешения на строительство дома у застройщика есть. Но жильцы соседних домов хотят заморозить стройку, не жилая видеть очередную многоэтажку под своими окнами.
Новость из разряда не может быть! В областной детской больнице сейчас лечатся 12-летний и 15-летний мальчики, перевернувшиеся на автомобиле «Ока». Причем машиной управлял младший! У обоих сотрясение головного мозга и ушибы. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.
«Буратины-рулят! Родителей наказать по полной программе Школа —куда смотрит школа?», — удивилась Нонка.
«Штраф нужно взять с родителей и немалый, чтобы смотрели за детьми, а не только за материнским капиталом», — считает комментатор.
Новостей о ДТП сегодня было на редкость много. В минувшую пятницу и выходные дни на дорогах области погиб один человек и 14 пострадали. Смертельная авария произошла рано утром 3 октября в Липецком округе на трассе Орёл — Тамбов: автомобиль «Киа Рио» врезался в грузовик «Донг Фенг», 52-летний водитель легковушки погиб на месте.
Сегодня днем на дороге «Орёл-Тамбов» съехал в кювет и перевернулся автомобиль «Лада Гранта», пострадал 29-летний водитель.
31-летнего липчанина судят по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомой с использованием автомобиля.
По данным следствия, в баре он поссорился с подругой, ударил ее в лицо, а потом попытался вывести на улицу и посадить в машину. Но женщина сопротивлялась, тогда липчанин умышленно наехал на нее на автомобиле «Лада Калина». Женщина упала, ударилась головой и потеряла сознание. Инспекторам ДПС мужчина сообщил, что его знакомая сама бросилась на автомобиль, но следствию удалось найти доказательства его вины.
Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
Пока в домах холодно без отопления, можно погреться на улице. Завтра в Липецке от +14 до +16 градусов.
Когда вы будете читать вечЁрку, уже откроют движение на улице Механизаторов.
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