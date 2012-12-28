52-летний мужчина погиб под Липецком в столкновении легковушки с грузовиком

За пятницу и выходные дни на дорогах области один человек погиб и 14 пострадали.



Смертельная авария произошла рано утром 3 октября в Липецком округе на трассе Орёл — Тамбов: автомобиль «Киа Рио» врезался в грузовик «Донг Фенг», 52-летний водитель легковушки погиб на месте.2 октября в Липецке на улице Гагарина столкнулись автомобили «Мазда» с 29-летней женщиной за рулём и «Лада Калина» с 21-летним водителем. В аварии пострадали оба водителя и два пассажира «Мазды», в том числе 6-летняя девочка. Все пострадавшие после оказания медицинской помощи были отпущены.Днём на улице Ударников 44-летний мотоциклист не справился с управлением и врезался в забор. С травмами его госпитализировали.Ночью 3 октября в Липецком округе на дороге Липецк — Данков 54-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и съехал в кювет. Водителя доставили в больницу.4 октября в Лебедянском округе на дороге Хорошевка — Надеждино перевернулся автомобиль «Ока» под управлением 12-летнего подростка. Юный водитель и его 15-летний пассажир доставлены в больницу.За три дня автоинспекторы зарегистрировали ещё 58 столкновений автомобилей. Они обошлись без пострадавших.