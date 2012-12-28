Управление по охране культурного наследия Липецкой области возглавил замминистра культуры Артур Мамедов
Сегодня в Липецке: ближе к зиме начали отключать отопление, слова, которые бесят горожан в вакансиях
Остекление повреждённых при атаках БПЛА квартир в многоэтажках Липецка восстановят к 1 декабря
Происшествия
803
сегодня, 11:43
6
Жених с сайта знакомств оказался мошенником
31-летняя липчанка обратилась в полицию.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в сентябре женщина вложила якобы в биткоины 20 000 рублей. Но об этом узнала её мать и вовремя убедила остановиться.
0
0
2
0
8
Комментарии (6)