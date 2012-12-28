31-летняя липчанка обратилась в полицию.

18 ноября в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 31-летняя липчанка. Женщина рассказала, что на сайте «Мамба» познакомилась с успешным молодым человеком. Слово за слово и новый знакомый предложил ей лёгкий заработок. Он рассказал о своём опыте инвестирования и убедил подругу тоже попробовать.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в сентябре женщина вложила якобы в биткоины 20 000 рублей. Но об этом узнала её мать и вовремя убедила остановиться.