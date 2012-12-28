Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
Ну и ню: обвинённого бывшей подчинённой в распространении порнографии майора ГАИ оправдал суд
Фиктивными жёнами иностранцев липчанки становились за 5000-15000 рублей: дело о нелегальной миграции ушло в суд
Ну и ню: обвинённого бывшей подчинённой в распространении порнографии майора ГАИ оправдал суд
Общество
326
вчера, 17:00
2
В Липецкой области сухо и до +17
На улице теплее нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, ночью 2–7 м/с, днём 7–12 м/с. Ночью на улице от +4 до +9 градусов, днём — от +12 до +17.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит от +6 до +8 градусов, днём — от +14 до +16.
День 6 октября стал самым тёплым в Липецке в 1929 году — тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году — 5 градусов мороза.
6
0
0
6
2
Комментарии (2)