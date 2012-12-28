В Липецкой области сухо и до +17

На улице теплее нормы.





В ближайшие трое суток характер погоды на территории Липецкой области останется антициклональным, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры составят 11–14 градусов тепла, что на 3–5 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, ночью 2–7 м/с, днём 7–12 м/с. Ночью на улице от +4 до +9 градусов, днём — от +12 до +17.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит от +6 до +8 градусов, днём — от +14 до +16.День 6 октября стал самым тёплым в Липецке в 1929 году — тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году — 5 градусов мороза.