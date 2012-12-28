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Происшествия
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сегодня, 09:47
83-летний мужчина погиб в пожаре на улице Советской
Житель села Юсово погиб в своем доме.
В селе Ламаское Становлянского округа сгорела надворная постройка площадью 20 квадратных метров, такое же строение площадью 12 квадратных метров огонь уничтожил в Усмани на улице Энгельса, а в селе Никольское того же округа в жилом доме сгорело имущество на двух квадратных метрах и уничтожена отделка.
Три возгорания ликвидировали очевидцы до приезда пожарных. У поста ГАИ в Липецком округе на Воронежском шоссе потушили салон автомобиля «Лада Нива», в девятиэтажке на улице Космонавтов в Липецке — огонь в квартире на одном квадратном метре, а в селе Кузьминские Отвержки Липецкого округа — подсобное помещение на 12 из 15 квадратных метров. В двух последних случаях в пожаре повреждены внутренняя отделка и вещи.
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