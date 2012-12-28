У бара сбили женщину: водитель сделал это намеренно

Наезду предшествовала ссора.

31-летнего липчанина судят по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомой с использованием автомобиля (по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ).«Ссора со знакомой началась в баре. По данным следствия, обвиняемый нанес женщине несколько ударов кулаком в лицо, пытаясь вывести ее из питейного заведения и посадить в машину. Женщина оказала сопротивление. Тогда мужчина умышленно совершил наезд на своем автомобиле «Лада Калина» на потерпевшую, отчего та упала, ударилась головой и потеряла сознание», – сообщает пресс-служба областного управления МВД.Водитель был трезв. Инспекторам ДПС он сообщил, что его знакомая во время ссоры сама бросилась на автомобиль, а затем упала, и никакого наезда он не совершал. Но следствию удалось найти доказательства его вины. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.