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сегодня, 07:32
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У бара сбили женщину: водитель сделал это намеренно

Наезду предшествовала ссора.

31-летнего липчанина судят по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомой с использованием автомобиля (по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ).

«Ссора со знакомой началась в баре. По данным следствия, обвиняемый нанес женщине несколько ударов кулаком в лицо, пытаясь вывести ее из питейного заведения и посадить в машину. Женщина оказала сопротивление. Тогда мужчина умышленно совершил наезд на своем автомобиле «Лада Калина» на потерпевшую, отчего та упала, ударилась головой и потеряла сознание», – сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Водитель был трезв. Инспекторам ДПС он сообщил, что его знакомая во время ссоры сама бросилась на автомобиль, а затем упала, и никакого наезда он не совершал. Но следствию удалось найти доказательства его вины. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
авария
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Комментарии (21)

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Как гость
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Сначала новые
Однако.
13 минут назад
Это не благодарный труд васпитовать человека каторый пьёт. Только потратишь силы и нервы и ещё может быть тюрьма. Даже если любишь лучше разойтись и не жить в месте.иначе будут только беды. Да перестродать. Пореветь и уйти молча. Пожалейте сваю судьбу.
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Нонка
сегодня, 11:07
А вдруг это не подругу он сбил , а вдруг тёща.....
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Бывалый
сегодня, 10:17
из-за пропитушек одни проблемы.....теперь и калину продаст, и судимость заимеет.....
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GIRLPOWER
сегодня, 10:10
Женщины совсем себя не ценят и не уважают, общаясь стаким скотом. 100% это не первое проявление агрессии и насилия со стороны этого организма.
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Своя
сегодня, 10:02
А чего все до бабы с преьензиями? Хочет, - выпивает! А вот про данным следствия ,, кулаком в лицо" её ухажёр наносил удары к тому же трезвым!!!!!! Кто из них аморальнее?
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Укротитель мартышек
сегодня, 09:45
Пьяная баба себе не хозяйка. Может таких дел наворочать!
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Гость
сегодня, 09:44
Её завтра другой поить будет в этом же баре, а ты сиди за решёткой
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Викторм
сегодня, 09:41
Интересно - какие доказательства нашло следствие? Собственные фантазии?
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нигилист
19 минут назад
Ну ваши фантазии тут точно не помогут. Значит, помогли записи с вездесущих камер, или свидетели, или видеорегистраторы, или всё вместе :) одно только непонятно - а чего вы так распереживались в этой ситуации?
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Сергей
сегодня, 09:33
Из-за шалапудры жизнь свою сгубил! Надо было оставить ее в баре, пусть дальше бухает.
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Житель
сегодня, 09:30
Вот это поворот...
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