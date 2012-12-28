Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
Ну и ню: обвинённого бывшей подчинённой в распространении порнографии майора ГАИ оправдал суд
Фиктивными жёнами иностранцев липчанки становились за 5000-15000 рублей: дело о нелегальной миграции ушло в суд
Ну и ню: обвинённого бывшей подчинённой в распространении порнографии майора ГАИ оправдал суд
Происшествия
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вчера, 17:02
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На тамбовской трассе перевернулась «Лада Гранта»: в салоне было двое детей
В аварии пострадал водитель, его маленьких пассажиров ещё осматривают.
Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, в аварии пострадал водитель 29-летний водитель автомобиля. В салоне автомобиля также находились полугодовалый и трехлетний ребёнок. Они доставлены в травмпункт для осмотра. Но по предварительным данным, дети уцелели.
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