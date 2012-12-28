На тамбовской трассе перевернулась «Лада Гранта»: в салоне было двое детей

В аварии пострадал водитель, его маленьких пассажиров ещё осматривают.

Сегодня около 14:00 на 267-м километре дороги «Орёл-Тамбов» съехал в кювет и перевернулся автомобиль «Лада Гранта» .Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, в аварии пострадал водитель 29-летний водитель автомобиля. В салоне автомобиля также находились полугодовалый и трехлетний ребёнок. Они доставлены в травмпункт для осмотра. Но по предварительным данным, дети уцелели.