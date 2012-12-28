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вчера, 15:00
19

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался стройкой на Соколе

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал от руководителя следственного управления СК России по Липецкой области Евгения Шаповалова доклад о ходе проверки обращения жителей Сокола о неправомерных действиях при получении разрешения на коммерческую застройку.

По данным GOROD48, речь идёт о строительстве жилого дома на улице 40 лет Октября. Участок принадлежит ООО СЗ «Домстрой». Застройщик — Татьяна Черноусова. Все необходимые документы и разрешения на строительство этого дома у застройщика есть. Но жильцы соседних домов хотят заморозить стройку, не жилая видеть очередную многоэтажку под своими окнами.

В открытом обращении соседей стройки к Бастрыкину говорится: «Ситуация кричащая: бизнесмен выкупил бывший детский садик и на его месте собрался строить высотку прямо впритык к пятиэтажкам. От этой громадины людям в квартиры вообще не будет поступать солнечный свет! Для парковок там и так нет места, а если промеж домов втиснут эту многоэтажку, то дворы будут полностью заблокированы — туда даже скорая или пожарная МЧС в случае беды не проедут. И самое интересное: люди не понимают, каким образом он смог получить разрешение на это строительство (…) Жители собрали со всех окрестных домов тысячи подписей, создавали петицию против этой стройки, но все жалобы людей ради этой высотки просто проигнорировали».

«В социальных медиа размещено обращение жильцов многоквартирных домов города Липецка к Председателю СК России. Сообщается, что в микрорайоне Свободный Сокол согласовано возведение коммерческой застройки, которая нарушает строительные нормы и существенно ущемляет интересы жильцов.  Граждане ранее активно выступали против точечного строительства, но уполномоченные органы проигнорировали их мнение. Следственными органами СК России по Липецкой области по данному факту проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьёй 293 УК РФ «Халатность», — сообщает в ответ пресс-служба СК России.
строительство
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Комментарии (19)

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Сначала новые
Валентина
вчера, 21:08
Да,на том месте был садик ОДНОЭТАЖНЫЙ и он не загораживал окна близлежащих домов.Машин тогда было намного меньше,а сейчас для парковки местп там совсем нет. Там планируется первый этаж под нежилые помещения,значит какой то транспорт будет привозить- отвозить что то.Просто ужас,впритык дом новый к построенному.наплевали на все нормы. На Студёновской полно расселённх домов,стоят заброшенные.Да и на пл.Горскова на повороте налево двухэтажку снесли.Стройте там,кто вам мешает
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вопросик
вчера, 22:31
А точно впритык? Где план посмотреть?
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Местный
вчера, 19:07
Почти вся улица Студёновская смотрится ужасно. Аварийные двухэтажки, убитый частный сектор, пустыри. Неужели там нельзя строить.
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Эксперт
вчера, 19:37
Можно, если тех жильцов переселить в более дорогостоящие квартиры за счет государства которое в свою очередь не любит тратить деньги на такое.
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Проезжаю
вчера, 19:50
Можно, если тех жильцов переселить в более дорогостоящие квартиры за счет государства которое в свою очередь не любит тратить деньги на такое. Там некоторые дома давно расселены и рушатся.
Ответить
почему?
вчера, 19:01
всеми правдами и неправдами Липецку не дают расширяться вширь? земли не хватает? уплотнение уже давно не оправдано ничем кроме денежной выгоды.
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гостья
вчера, 18:32
Повторюсь. Бастрыкину многим в Липецке заинтересоваться надо.
Ответить
Викторм
вчера, 17:00
Эх... Ему бы многим в Липецке заинтересоваться бы...
Ответить
Мнение
вчера, 16:55
Тоже мне многоэтажка… 7 жилых этажей. По хорошему бы весь район обновить или отдать под реновацию
Ответить
это верно
вчера, 22:33
Но скажи, а кому тогда они свои старые квартиры будут за 6-7 мультов продавать? это конкуренция вторичке
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Житель
вчера, 19:55
Но не вплотную же к пятиэтажкам и четырехэтажкам.где узкая проездая часть,являющаяся подъездом к детскому садику ,плюс электрощитовая,стоящая непосредственно в 50-70 см от стройки.
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Мнение
вчера, 16:54
Тоже мне многоэтажка… 7 жилых этажей. По хорошему бы весь район обновить или отдать под реновацию
Ответить
!
вчера, 20:31
Всего 8 этажей.
Ответить
Интересно
вчера, 15:47
Детский сад с ограждением по периметру стоял десятилетиями и ничего, пожарки и скорые спокойно проезжали. Насчёт отсутствия солнца, да, но сейчас это скорее даже плюс.
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Житель
вчера, 19:57
Это чем же хорошо отсутствие света?
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26-й
вчера, 16:57
Так, на оборот, после сдачи дома, проведут благоустройство, будут детские площадки, чистота и красота!!! Видимо, смотреть на заброшенный садик, народу приятней!!!
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Житель
вчера, 20:06
Так, на оборот, после сдачи дома, проведут благоустройство, будут детские площадки, чистота и красота!!! Видимо, смотреть на заброшенный садик, народу приятней!!! Одно дело благоустройство,другое дело,когда подключат новый громадный дом к старым коммуникациям. У нас в доме и так очень холодно зимой и канализация не справляется,напор газа плохой. А что будет ,когда сотни новых людей подселятся?Узкая проезжая часть будет заставленна огромным количеством машин.На это месте должно быть небольшое строение.
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Сокол
вчера, 17:21
Так, на оборот, после сдачи дома, проведут благоустройство, будут детские площадки, чистота и красота!!! Видимо, смотреть на заброшенный садик, народу приятней!!! Садик там хороший,строить хотят на месте жко бывшего
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Мда уж
вчера, 15:30
Пятиэтажек там нет. Только 4-х этажки.
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