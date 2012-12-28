Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался стройкой на Соколе

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал от руководителя следственного управления СК России по Липецкой области Евгения Шаповалова доклад о ходе проверки обращения жителей Сокола о неправомерных действиях при получении разрешения на коммерческую застройку.По данным GOROD48, речь идёт о строительстве жилого дома на улице 40 лет Октября. Участок принадлежит ООО СЗ «Домстрой». Застройщик — Татьяна Черноусова. Все необходимые документы и разрешения на строительство этого дома у застройщика есть. Но жильцы соседних домов хотят заморозить стройку, не жилая видеть очередную многоэтажку под своими окнами.В открытом обращении соседей стройки к Бастрыкину говорится: «Ситуация кричащая: бизнесмен выкупил бывший детский садик и на его месте собрался строить высотку прямо впритык к пятиэтажкам. От этой громадины людям в квартиры вообще не будет поступать солнечный свет! Для парковок там и так нет места, а если промеж домов втиснут эту многоэтажку, то дворы будут полностью заблокированы — туда даже скорая или пожарная МЧС в случае беды не проедут. И самое интересное: люди не понимают, каким образом он смог получить разрешение на это строительство (…) Жители собрали со всех окрестных домов тысячи подписей, создавали петицию против этой стройки, но все жалобы людей ради этой высотки просто проигнорировали».«В социальных медиа размещено обращение жильцов многоквартирных домов города Липецка к Председателю СК России. Сообщается, что в микрорайоне Свободный Сокол согласовано возведение коммерческой застройки, которая нарушает строительные нормы и существенно ущемляет интересы жильцов. Граждане ранее активно выступали против точечного строительства, но уполномоченные органы проигнорировали их мнение. Следственными органами СК России по Липецкой области по данному факту проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьёй 293 УК РФ «Халатность», — сообщает в ответ пресс-служба СК России.