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вчера, 18:36
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Реанимация «Туриста-2»: застройщик представил изменённый проект

Правда, никаких существенных отличий от старого участники публичных слушаний в нём не нашли. Остались в проекте и решения, возмущавшие липецких архитекторов.

В администрации Липецка прошло публичное обсуждение изменённого проекта ЖК «Турист-2». Пожалуй, впервые с достопамятных времён такая процедура была действительно публичной — на обсуждение пришли два с половиной десятка человек.



Напомним, первая попытка построить ЖК «Турист-2» у Нижнего парка закончилась грандиозным скандалом и судебной победой областной прокуратуры, которая добилась признания разрешения на строительство комплекса недействительным.

Новый проект ЖК отличается от старого, но не кардинально. В многоквартирном доме переменной этажности с коммерческими помещениями и парковкой предусмотрено чуть меньше квартир, следовательно, потребуется меньше парковочных мест (311), которые будут расположены под зданием и на нескольких участках недалеко от комплекса. Их нехватка была одним из козырей прокуратуры в суде. Высота «Туриста-2» понижена до 19 этажей (20 — вместе с подземным). Первоначально главная башня комплекса состояла из 26 этажей, затем — из 22. Однако даже 20-этажная башня всё равно уничтожит архитектурную перспективу — вид с Петровского моста на Соборную площадь.

В проекте также предложено увеличить радиус социальной инфраструктуры от комплекса с 500 до 800 метров, что возможно с учётом положений о развитии территорий в стеснённых условиях. Так застройщик сможет снять ещё одно возражение прокуратуры — об отсутствии поблизости от жилого здания детских садов и школ.

По расчётным данным, в новостройке будут жить 65 школьников и 31 детсадовец. Первым предложено учиться в школе, которая только планируется к постройке в квартале улиц Фрунзе — Калинина — Октябрьская — Неделина, а вторым — в такой же ещё не построенный детсад на улице Калинина. Сдать жилой комплекс застройщик собирается в 2030 году.

Самым ярким на слушаниях стало выступление представителя МЧС Вячеслава Волокитина. Он засомневался в том, что на территории ЖК смогут развернуться пожарные машины, а спасатели — эвакуировать жильцов четырёх верхних этажей.

— Честно сказать, я бы там не стал жить и своим близким родственникам не посоветовал, несмотря на то, что это центр города, парк и тому подобное. В проекте остались те же внутренние углы, куда я подъёмник не смогу поставить, есть те же места, куда я вообще не смогу технику загнать, — сказал Вячеслав Волокитин.

— Безусловно, будут учтены все нормативные требования и предусмотрены все меры спасения людей и тушения пожаров, — пообещал исполнительный директор филиала компании «Брусника» в Липецке Александр Квитковский. — В случае необходимости мы можем снизить этажность.

Вице-мэр Светлана Сурмий предложила МЧС сформулировать замечания письменно и направить в комиссию по публичным слушаниям для рассмотрения.

Представителя «Липецкэнерго» Юрия Богданова интересовало, осталась ли в проекте парковка между бывшим зданием гостиницы «Турист» и Арбитражным судом. Дело в том, что там пролегают головные кабельные высоковольтные линии, питающие центр Липецка, в том числе и администрацию города. Как они будут защищены?

Александр Квитковский пообещал разработать проект защиты существующих кабельных линий в дальнейшей документации.

Представитель городского департамента ЖКХ Елена Свинцова спросила, на какие сети будут «сажать» новостройку. Ответ — на старые. Из нового построят только газовую котельную.

GOROD48 поинтересовался, успеют ли построить школу и садик, в которые, судя по документу, должны будут ходить маленькие новосёлы.

— Они запланированы генеральным планом и проектом планировки территории в районе улиц Калинина и Радиаторной. Данной проектной документацией не определён точный период реализации проекта, — ответила вице-мэр Светлана Сурмий.

— А если их не построят к 2030 году?

— Чуть дальше предусмотрены места, и есть письма департамента образования о возможности принять детей, — ответила Светлана Сурмий.

Публичные слушания продлятся до 19 октября — ещё две недели липчане могут вносить свои пожелания по проекту. Если проект пройдёт этот этап, застройщик займётся разработкой проектной документации на строительство, которая затем должен ещё пройти экспертизу. Только после этого он сможет получить разрешение на строительство и приступить к нему.

В областной прокуратуре пока никак не комментируют вторую попытку ООО СЗ «Турист Эко-парк» все-таки построить жилой комплекс.
Турист
строительство
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Комментарии (18)

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Как гость
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Сначала новые
Русский
вчера, 23:40
Место сладкое. Не отступятся. Измором будут брать. Денег, видимо, много туда уже влупили. Если б отстали, давно б там парк был, или малоэтажная гостиница, типа нашего Туриста...
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Ваш тренер
вчера, 22:26
Да пусть строят красивый ЖК, вот суд арбитражный там точно не нужен. Лучше дом, чем яма вечная.
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Гость
вчера, 22:04
уродство города продолжается
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Ясновидящий.
вчера, 21:41
Садик и школа останутся в глубоком обещании и это на 100%. Кто прощитывал нагрузки на старые сети и выдержул ли они, на сколько их хвати?
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Мария
вчера, 21:00
Не увидишь красоты парка издалека - будет стоять дом, закроют шлакбаумом и парковаться будет вообще не где, с аттракциона колесо обозрения будет снова дом, а не зоопарк, деревья . Вернуть гостиницу только в новой постройке и немного этажей, скорее всего было бы лучше. Какой нибудь объект фото зона, что была гостиница, стала новая, посмотри вспомни и сравни как мы растём и меняемся
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Гость
вчера, 20:40
Приведенные ранием все доказательства об том что там не в коем случае нельзя строить не увенчались успехом. Даже рядом стоящие здание МВД и которое лопнуло не доказательство? Тогда забудьте об гулянках на площади Петра там же будет жить люди и шум им не по душе будет. Зверинуц возможно тоже придется переместить как и атракционы. Не зря же их перенесли от дома подальше.
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И что
вчера, 20:39
Если нет изменений? Будут строить?????
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Семён
вчера, 20:25
А разговоров то было.... Уж поверили было, что закопают эту ямину рядом с парком.
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Фунтик
вчера, 20:15
Лучше бы они прям в самом зоопарке построили дом
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Катерина
вчера, 20:15
Нельзя уродовать местный парк. Администрация, дайте Бруснике другой участок.
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