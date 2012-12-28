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Общество
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сегодня, 13:40
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Развязку на Елецком шоссе с дорогой в «Елецкий» сдадут лишь к концу года
Хотя срок контракта на дорожные работы истёк 1 ноября.
сегодня на объекте работал лишь один экскаватор
Причину задержки заказчик видит в затянувшемся выносе энергетиками своих сетей с места строительства дороги.
Как выяснил GOROD48, помимо участка с недоложенным асфальтом, «Инфинити Групп» должна смонтировать опоры освещения, установить две остановки, дорожные знаки и ограждение, и нанести разметку на новый 400-метровый участок дороги по улице Хренникова и на кольцевую развязку Елецкого шоссе.
на будущей конечной остановке в «Елецком» смонтировали зарядную станцию для электробусов
на баннере окончанием строительства значится декабрь
В управлении строительства мэрии сообщили, что подрядчика оштрафуют за каждый день просрочки контракта.
Пока по Елецкому шоссе в месте строительства транспорт ездит по временной схеме — по одной полосе в каждую сторону.
Продолжение дороги по улице Хренникова и кольцевая развязка на Елецком шоссе обойдутся бюджету города в 142,5 миллиона рублей. В итоге «Елецкий» получит второй полноценный заезд. Ширина четырёхполосной дороги составит 14 метров.
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