Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
Происшествия
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сегодня, 10:45
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Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
Состояние мальчиков — средней тяжести.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального Минздрава, у мальчика — сотрясение головного мозга и ушибы головы. Его состояние — средней тяжести. Такие же травмы у его 15-летнего друга-пассажира.
Напомним, вчера вечером 12-летний мальчик оказался за рулем автомобиля «Ока», не смог удержать его на дороге и машина перевернулась. Авария произошла на дороге Хорошевка – Надеждино в Лебедянском округе.
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