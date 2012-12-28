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сегодня, 10:45
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Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии

Состояние мальчиков — средней тяжести.

12-летний водитель и его 15-летний пассажир, пострадавшие 4 октября во время аварии в Лебедянском округе доставлены в отделение нейрохирургии  областной детской больницы.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального Минздрава, у мальчика — сотрясение головного мозга и ушибы головы. Его состояние — средней тяжести. Такие же травмы у его 15-летнего друга-пассажира.

Напомним, вчера вечером 12-летний мальчик оказался за рулем автомобиля «Ока», не смог удержать его на дороге и машина перевернулась. Авария произошла на дороге Хорошевка – Надеждино в Лебедянском округе.
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Комментарии (11)

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Как гость
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Бабка Первая
14 минут назад
Вопросов масса. Как долго мальчишки ждали помощи? Телефоны с собой были? Наши городские пацаны наматывают на великах десятки км. А в деревне асфальта мало, поэтому дедова "Ока" в самый раз? Такой случай достоин подробного освещения.
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Сварщик.
23 минуты назад
Будущие гонщики , все мы так начинали ,ездить .не надо сильно ругать , до свадьбы заживёт. А им урок на будущий раз . Господь их пока предупредил пусть не горюют. Но предупреждения обычно бывают в жизни.раза три. Потом если человек не понял то тогда .ево ангелы забирают к себе туда а а сразу не каво не забирают.дают уроки и намёки.надо просто их понять и зделать вывод. Тогда будеш долго жить.
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Да уж
35 минут назад
Что значит 12-ти летний водитель? Школьник - так и пишите. Водителем становятся, после получения прав на управление автомобилем.
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Правда жизни.
49 минут назад
Оку очень жалко !
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За счёт родителей
сегодня, 11:29
должно быть лечение. А не на наши налоги.
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Ссёлки
сегодня, 11:20
Нормаььно.Родители откупятся.
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Нонка
сегодня, 11:02
Буратины-рулят! Родителей наказать по полной программе Школа -куда смотрит школа?
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Василий
сегодня, 11:13
а причем тут школа?
Ответить
Пенсионеры
сегодня, 11:51
а причем тут школа? А когда же родители будут отвечать за своих детей? Получается родили и все обязанности с себя сняли? А потом удивляемся почему молодёжь такая.
Ответить
гость
48 минут назад
А когда же родители будут отвечать за своих детей? Получается родили и все обязанности с себя сняли? А потом удивляемся почему молодёжь такая. Уже отвечают, не переживайте
Ответить
Куда
сегодня, 11:02
Же несло этих юнных недоводителей без прав?Бесшабашные...
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