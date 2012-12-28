Мужчина нуждается в медицинской помощи.

В Становом ищут 47-летнего Александра Добрина. 16 ноября он вышел из дома и не вернулся.Приметы пропавшего без вести: рост 185 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.Александр Добрин был одет в серо-синюю куртку и черные брюки, на голове — серая шапка. Обут в темно-серые сапоги.Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Липецк», мужчина нуждается в медицинской помощи.