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Происшествия
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сегодня, 11:25
В Становом с 16 ноября ищут 47-летнего мужчину
Мужчина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшего без вести: рост 185 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.
Александр Добрин был одет в серо-синюю куртку и черные брюки, на голове — серая шапка. Обут в темно-серые сапоги.
Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Липецк», мужчина нуждается в медицинской помощи.
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