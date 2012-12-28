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вчера, 15:25
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На улице Механизаторов наконец-то открывается движение

Энергетики меняли на улице магистральную теплосеть. Реконструкция велась с 21 сентября.

Сегодня в 20:00 возобновится движение по улице Механизаторов. Об этом сообщил мэр Липецка Михаил Щербаков.

«С завтрашнего дня автобусы возвращаются на привычные маршруты. Благодарю всех жителей за терпение. Понимаю, что перекрытие создало дополнительные неудобства, но ремонт был необходим», — написал глава городской администрации в соцсетях.

Напомним, улица между перекрёстками с проспектом Победы и Индустриальной была закрыта для движения с 21 сентября — энергетики меняли на ней 748 метров магистрального трубопровода. Первоначально сообщалось, что движение по улице возобновится 30 сентября, затем — 3 октября. На время перекрытия менялась схема движения двух автобусных маршрутов.
дорожное движение
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Комментарии (11)

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Сначала новые
Иваныч
вчера, 18:29
Улицу Доватора когда доделаю переделки? Или надеются снегом занесет? Сроки сдачи оттягивать скольпо можно уже третий месяц пошел как обещали сдать. Не могут работники работать пускай начальники покажут как работать до вечера.
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Где же на этом
вчера, 18:12
Пятачке нашли 750 метров труб
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20й мкр
вчера, 18:04
А, воду когда дадут пр. Победы 114? Хочется рвать и метать.
Ответить
Колян
вчера, 16:47
Наверное музыканты будут и ленточку будут резать. Как при открытии часов на ул. Фрунзе.
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Интересуюсь
вчера, 16:04
Надеюсь камеру убрали, или, как обычно, забыли со знаками вместе?
Ответить
Автомобилист
вчера, 16:01
Камеру с ограничениями в 20 км/ч - НЕ ЗАБУДЬТЕ УБРАТЬ!!!
Ответить
екатерина
вчера, 15:53
Тракторный мост когда ?????? до лета теперь будем стоять в многочасовых пробках на работу и с работы?
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Это точно
вчера, 16:33
Хоть работу меняй. Постоянно пробки на НЛМК утром и вечером оттуда.
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Екатерина
вчера, 17:38
Хоть работу меняй. Постоянно пробки на НЛМК утром и вечером оттуда. Да ,тоже уже начали коллеги подумывать, так было невозможно ездить, а тут совсем хоть ночуй на левом берегу... Впереди зима будет только хуже... машины сейчас глохнут на подьеме, и еще больше пробка создается. Зато как писали, все быстро сделают ..
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За то
вчера, 16:59
Хоть работу меняй. Постоянно пробки на НЛМК утром и вечером оттуда. трамваи до рынка сделали вместо нлмк... там же так они нужны , так нужны...
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Александр
вчера, 17:05
трамваи до рынка сделали вместо нлмк... там же так они нужны , так нужны... В следующем году запустят ихна НЛМК.
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