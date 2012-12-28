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Общество
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вчера, 15:25
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На улице Механизаторов наконец-то открывается движение
Энергетики меняли на улице магистральную теплосеть. Реконструкция велась с 21 сентября.
«С завтрашнего дня автобусы возвращаются на привычные маршруты. Благодарю всех жителей за терпение. Понимаю, что перекрытие создало дополнительные неудобства, но ремонт был необходим», — написал глава городской администрации в соцсетях.
Напомним, улица между перекрёстками с проспектом Победы и Индустриальной была закрыта для движения с 21 сентября — энергетики меняли на ней 748 метров магистрального трубопровода. Первоначально сообщалось, что движение по улице возобновится 30 сентября, затем — 3 октября. На время перекрытия менялась схема движения двух автобусных маршрутов.
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