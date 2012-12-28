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Ну и ню: обвинённого бывшей подчинённой в распространении порнографии майора ГАИ оправдал суд
Общество
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вчера, 14:03
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На улице Звёздной может появиться новая многоэтажка
Пока проект уплотнительной застройки только обсуждается.
Как выяснил GOROD48, застройщик Вера Меделян собирается возвести многоэтажный дом на улице Звёздной, 8а — на территории бывшей базы ГЖУ-2. По словам Веры Меделян, этажность дома и количество подъездов ещё не определены — проекта пока нет. Но в планах здание высотой 13–15 этажей.
«Конечно, это уплотнение. Однако, принимая во внимание низкую плотность населения в том районе, это скорее хорошо, чем плохо. Плохо, что закрыли детскую поликлинику по улице Филипченко. Это не добавит здоровья нашим детям. Сама локация не очень выгодная, так как удалена от остановок общественного транспорта. Вокруг гаражи. Но есть и плюс — площадка прилегает к Каменному логу, удалена от шумных дорог, что добавляет ей экологичности», — так оценил возможную застройку один из липецких архитекторов.
Стоит добавить, что уплотнение 12-го микрорайона Липецка продолжается уже 20 лет. В 2004 году на улице Звёздной, 5а возвели пятиэтажный дом,
через год на улице Космонавтов, 39/5 — ещё одну пятиэтажку.
А в 2020 году на улице Звёздной, 2/2 появился 19-этажный ЖК «Галактика».
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