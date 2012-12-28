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вчера, 14:03
19

На улице Звёздной может появиться новая многоэтажка

Пока проект уплотнительной застройки только обсуждается.

Министр строительства и архитектуры Липецкой области Николай Дергунов подписал приказ о подготовке документации по планировке территории, ограниченной улицами Космонавтов, Звёздной и Филипченко в Липецке, — с такой процедуры обычно начинается любая застройка. В соцсетях появились опасения, что новый дом построят в так называемом «сквере Гулевского» на улице Филипченко — может исчезнуть ещё одно общественное пространство. А на коммунальную и социальную инфраструктуру и без того плотно застроенного района ляжет дополнительная нагрузка.

Как выяснил GOROD48, застройщик Вера Меделян собирается возвести многоэтажный дом на улице Звёздной, 8а — на территории бывшей базы ГЖУ-2. По словам Веры Меделян, этажность дома и количество подъездов ещё не определены — проекта пока нет. Но в планах здание высотой 13–15 этажей.

«Конечно, это уплотнение. Однако, принимая во внимание низкую плотность населения в том районе, это скорее хорошо, чем плохо. Плохо, что закрыли детскую поликлинику по улице Филипченко. Это не добавит здоровья нашим детям. Сама локация не очень выгодная, так как удалена от остановок общественного транспорта. Вокруг гаражи. Но есть и плюс — площадка прилегает к Каменному логу, удалена от шумных дорог, что добавляет ей экологичности», — так оценил возможную застройку один из липецких архитекторов.

Стоит добавить, что уплотнение 12-го микрорайона Липецка продолжается уже 20 лет. В 2004 году на улице Звёздной, 5а возвели пятиэтажный дом,



через год на улице Космонавтов, 39/5 — ещё одну пятиэтажку.



А в 2020 году на улице Звёздной, 2/2 появился 19-этажный ЖК «Галактика».

строительство
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Комментарии (19)

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Как гость
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Сосед
вчера, 19:39
Обсуждение ещё не всё ачинали, а здания уже сносят) всех предпринимателей уже оттуда разогнали
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СССР
вчера, 19:12
и как им нравятся жить в человейниках...
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Забор на 60 лет Ссср
вчера, 18:58
Снесите и стройте не хочу
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Лиза
вчера, 18:48
А для кого строить-то, молодежь уезжает из Липецка.
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житель
вчера, 18:46
экологичность т.к близко к логу. ахахах речка вонючка передаёт привет.
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Александр Н.
вчера, 17:24
Не пора бы соответствующим органам заинтересоваться кто и почему даёт разрешение на такие застройки,почему все лезут в старые районы,где и так инфраструктура на пределе возможностей,весь город в раскопках из за аварий,стройте на окраинах и подводите туда коммуникации.
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Они не могут
вчера, 18:57
И не хотят прокладывать коммуникации в новых районах, а в старых посадил на старые трубы за дёшево, а потом трубы рвутся
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омсквич
вчера, 18:11
Старые заброшки бы достроили, расселенки снесли, да имеющееся допродали. А то в каждом районе уже по котловану в котором растут деревья и расселенному дому
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В Липецке и области
вчера, 16:45
Ещё много хороших мест куда можно воткнуть даже 20-25 этажей. Зачем в 5 этажках лепить многоэтажку, без мест для парковки, на старые сети канализации, отопления и воды? Опомнитесь
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омсквич
вчера, 16:40
Ну теперь еще и гаражи сносить начнут. Все для людей
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Гость
вчера, 17:55
Это вряди , им тогда придётся выделять как минимум двухкомнатную квартиру и подземный паркинг )))
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Нардеп
вчера, 16:39
А куда делась охранная зона каменного лога?!?!?!?
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Ель Сибирская
вчера, 15:59
У вас же куча домов на краю лога которые разваливаются. Зачем еще один? Который начнет трещать по швам через 10 лет?
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