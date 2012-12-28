На улице Звёздной может появиться новая многоэтажка

Пока проект уплотнительной застройки только обсуждается.

Министр строительства и архитектуры Липецкой области Николай Дергунов подписал приказ о подготовке документации по планировке территории, ограниченной улицами Космонавтов, Звёздной и Филипченко в Липецке, — с такой процедуры обычно начинается любая застройка. В соцсетях появились опасения, что новый дом построят в так называемом «сквере Гулевского» на улице Филипченко — может исчезнуть ещё одно общественное пространство. А на коммунальную и социальную инфраструктуру и без того плотно застроенного района ляжет дополнительная нагрузка.Как выяснил GOROD48, застройщик Вера Меделян собирается возвести многоэтажный дом на улице Звёздной, 8а — на территории бывшей базы ГЖУ-2. По словам Веры Меделян, этажность дома и количество подъездов ещё не определены — проекта пока нет. Но в планах здание высотой 13–15 этажей.«Конечно, это уплотнение. Однако, принимая во внимание низкую плотность населения в том районе, это скорее хорошо, чем плохо. Плохо, что закрыли детскую поликлинику по улице Филипченко. Это не добавит здоровья нашим детям. Сама локация не очень выгодная, так как удалена от остановок общественного транспорта. Вокруг гаражи. Но есть и плюс — площадка прилегает к Каменному логу, удалена от шумных дорог, что добавляет ей экологичности», — так оценил возможную застройку один из липецких архитекторов.Стоит добавить, что уплотнение 12-го микрорайона Липецка продолжается уже 20 лет. В 2004 году на улице Звёздной, 5а возвели пятиэтажный дом,через год на улице Космонавтов, 39/5 — ещё одну пятиэтажку.А в 2020 году на улице Звёздной, 2/2 появился 19-этажный ЖК «Галактика».