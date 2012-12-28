Мошенники обманули даже «умудренных опытом»: сын перечислил миллионы, мать одумалась в банке
Неделя 48
576
сегодня, 08:34
2
Нет ничего на свете проще, чем жизнь друг другу усложнять
Итоги недели
Кто виноват? Управление Росгвардии по Липецкой области проводит свою проверку по факту инцидента, в котором пострадали два ее бойца, а «РИР-Энерго» — свою. Ибо в ограждении из водоналивных барьеров, выставленном за несколько десятков метров до котлована, была внушительная щель, через которую водители по импровизированной грунтовой дороге объезжают раскопку.
В первобытном мире
лишь один закон:
либо ты — охотник,
либо ты — бекон
Всю эту неделю в Липецке энергетики и «управляшки» пытались подать тепло в последние два десятка домов с холодными батареями. В публикации «В спальне ребенка термометр не показывает больше 16 градусов» мы рассказали о ситуации в доме на Горняцкой,1, жильцы которого жили без тепла с начала отопительного сезона, с 8 октября. И вот что, кстати, выяснилось: Госжилинспекция в ответ на жалобы жильцов дома ответила, что по нормативам измерять температуру в квартирах нельзя морозов! «Учитывая, что температура наружного воздуха в настоящее время не ниже - 5°C, установить факт некачественной работы теплоснабжения не представляется возможным».
В ГЖИ в ответ на обоснованное возмущение липчан разводят руками: закон есть закон! А тем временем с начала отопительного сезона горожане направили в инспекцию уже 400 жалоб на холод в квартирах. По мнению заместителя руководителя Госжилинспекции Липецкой области Серея Музалевских, проблемы с рваным началом отопительного сезона возникают из-за того, что «Квадра», а потом «РИР-Энерго», добровольно отказываются заключать допсоглашения с управляющими компаниями о параметрах теплоносителя по температуре и давлению для каждой многоэтажки. Чиновник говорит, что в частном порядке любой житель многоквартирного дома вправе обратиться в суд с иском к тому же «РИР-Энерго» об заключении дополнительных соглашений на параметры теплоносителя, ведь практически у каждого собственника квартиры прямой договор с «РИР-Энерго» на подачу тепла и горячей воды.
Война за ресурс, как называют тепло власти и энергетики, привела к тому, что к вечеру 24 октября лишь три многоэтажки в Липецке оставались без тепла из-за порывов на сетях «РИР-Энерго». Так ли это, если наши читатели набросали к этой новости список домов с холодными батареями, которых в разы больше трех? В итоге прокурор области Геннадий Анисимов возбудил дело об административном правонарушении по части второй статьи 7.23 КоАП РФ в отношении управляющего липецким филиалом «РИР-Энерго» Алексея Бунеева за холод в квартирах липчан. Одновременно с этим прокурор внес представление и главе Липецка Роману Ченцову за нарушения, допущенные при подготовке и проведении отопительного сезона.
Тем временем начальник отдела техперевооружения и реконструкции липецкого филиала «РИР-Энерго» Константин Козлов призвал относиться к ситуации философски: «Утечки на сетях были, есть и будут». Его поддержал представитель липецкого филиала «Россети-Центр» Вячеслав Горчаков:
— Техника живет по своим физическим законам. Нельзя приказать автоматике не отключать потребителей при авариях. Поэтому подсчитать процент надежности для сетей Липецка в целом невозможно. На то, чтобы поменять единомоментно все, что нужно, денег нет.
— Компанию надо было назвать «Утечки будут и точка!» — съязвил на злобу дня Валера.
Если говорить о сетях, которые уже отслужили свой нормативный срок, то износ сетей в МУП «Липецктеплосеть» составляет 70,7%, РИР-Энерго» — 67,2%. Электросети изношены на 62,5%. У «РВК-Липецк» водопроводные трубы убиты на 59,1%, канализационные на — 68,7% (на сетях горводоканала в 2024 году зафиксировано 237 аварий со сроком ликвидации более суток). И это при том, что у всех ресурсоснабжающих компаний есть свои многомиллионные инвестпрограммы. Очевидно, что расходы на модернизацию сетей не поспевают за их старением. Бюджетных же средств на модернизацию сетей выделяется, по словам вице-мэра Светланы Сурмий, ничтожно мало. Например, правительство области в этом году выделило Липецку 892 млн рублей казначейского инфраструктурного кредита, на которые нужно построить напорно-самотечный канализационного коллектор, реконструировать теплосети и котельные на Соколе и в поселке Матырский, в пансионате «Лесная сказка» и в спортивно-оздоровительном лагере «Прометей» (см. «Уфимцы взялись за проект важнейшего для Липецка канализационного коллектора на четверть дешевле его начальной цены»).
Аркадий пишет напоследок,
что никого, мол, не винит,
но вдруг зачеркивает строчку
и пишет, пишет имена
В ночь на четверг подрядчик «РИР-Энерго» полностью открыл для проезда улицу Гагарина — с 16 октября на ней меняли кусок теплосети. А вот «Открытие дороги на улице Плеханова затянулось из-за порыва на сетях «РВК». В этом случае все получилось по поговорка «у семи нянек дитя без глаза».
История со странным монтированием закладных под светофоры на улице Плеханова, когда бетон заливали в воду, оказалась частью коммунальной чехарды. 16 сентября компания «Теплогарант» перекрыла улицу Плеханова, чтобы протянуть под дорогой трубопровод взамен старого. К началу этой недели работы в траншее закончились. Засыпав ее и утрамбовав, подрядчик «РИР-Энерго» уже было хотел начать асфальтирование, чтобы восстановить дорогу уже к этим выходным, но тут именно под новым теплопроводом порвало водопровод! Откачанную с места новой раскопки воду аварийная бригада горводоканала сливала на дорогу. И эта вода затекала как раз в опалубку светофорных опор, которые заливали бетоном рабочие «Липецкгорсвета»! Вот и получилось, что из-за этого форс-мажора дорога по Плеханова осталась перекрытой.
А сколько по городу утечек воды! Если раньше ЛГЭК старался затыкать фонтаны в день их обнаружения, то сейчас «РВК-Липецк» шаблонно отвечает на жалобы горожан так: «в случае выявления порыва он будет устранен с учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования». То есть у нас есть ЧП первого и второго разрядов. Оттого на некоторые утечки «РВК» реагирует месяц и больше, как это случилось на сокольской улице Римского-Корсакова (см. «На территории образовалось болото, вода бьет фонтаном»).
А тут еще и осень! Короткие дни, серое небо, нехватка солнца и денег, стресс, почти ежедневные желтые и красные уровни воздушных угроз, новостная безнадега, холодные батареи, не пришедшая вовремя маршрутка, готовые свалится на голову деревья, и припаркованный на пешеходной дорожке «Мерседес»!
Жильцы дома №135 на улице Московской утверждают, что странный сосед помимо «Мерседеса» повредил еще четыре машины. По их словам, последние 10 лет мужчина ведет себя не совсем адекватно. «Положивший кирпич на «Мерседес» хулиган попал на видео». Двое жильцов дома обратились в отдел полиции №2 по поводу действий соседа.
Мнения читателей насчет действий героя ролика разделились.
— Правильно! нечего на тротуарах ставить свои корыта! С ребенком и коляской не пройти! — написал злой.
— Его надо в лечебницу отправлять, машины это только начало, — ответила Маша.
Между тем «В Липецке открылся Центр эмоционального здоровья». При новой поликлинике в «Елецком» появился второй вдобавок к давно действующему на Аксакова, 4 филиал областной психиатрической больницы, позволяющий выявить ментальные проблемы на ранней стадии: при легких депрессиях, хандре, тревожности, панических атаках.
А еще в преддверии Дня народного единства GOROD48 спросил у липчан: «Какого праздника не хватает россиянам?» Оказалось, Дня счастья и Дня хорошего настроения.
Чиновник чешет ручкой ухо:
где взять асфальта для дорог,
чтоб ездить на «Порше», который
по накладным и есть асфальт
Еще октябрь, а «Правительство области уже готово платить за вывоз снега от подведомственных учреждений». За очистку дорог от 27 административных зданий в Липецке, начиная от здания на Соборной, 1 готовы платить 250 000 рублей. В мэрии тоже вот-вот объявят о поиске подрядчиков на такую же работу, но уже за 90 млн рублей.
Учитывая уроки обильных снегопадов зимы 2023-2024 годов, когда техники МБУ «Управление благоустройства Липецка» катастрофически не хватало для плановой уборки снега, в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии ровно год назад разделили частный сектор на 12 районов и привлекли для их уборки сторонние организации и ИП. Но прошлогодняя зима оказалась малоснежной, а потому эту схему не удалось должным образом обкатать на практике.
— Уже делят не выпавший снег, — улыбнулся да-уж.
«Мэрия объявила о начале общественных обсуждений строительства моста с Опытной на улицу Гагарина». Длина моста по проекту — 380 метров, ширина — четыре полосы для машин плюс пешеходные дорожки и выделенка для велосипедистов. Предложения и замечания к проекту липчане могут подать до 28 октября
— В стране обсуждается строительство туннеля под Беринговым проливом. У нас тоже решили не отставать, чем-то надо заниматься, — отреагировал Гость.
Администрация Липецка проторговала еще один контракт на обновление дорог в 2026 году. В этот раз выиграла не «Инфинити Групп», которая ранее при стартовой цене контракта в 328,3 млн рублей взялась привести в будущем году в порядок 12 дорог за 251,2 миллиона. 60-миллионный контракт выиграла другая компания, ООО «Феликс-Групп», взявшись отремонтировать Елецкое шоссе (от кольцевой развязки улиц Московской и Катукова до кольцевого развязки шоссе с улицей Хренникова), улицы Сергея Литаврина и Агрономическую за 45,5 млн рублей.
А вот «Новый асфальт на улице Крайней не пролежал и месяца». В управлении главного смотрителя заявили, что будут требовать от подрядчика работы над ошибками: покрытие дороги уже начало расползаться по стыку на две отдельные полосы. Ясно, что к весне весь этот шов разобьют полностью.
— Асфальтирование выполнено на редкость безобразно! Видел, как делали работу — в ночное время и во время сильного дождя. Понятно, наворочали! Надо заводить уголовное дело, иначе они всегда так будут делать работу! — написал Пенсионер.
Еще «В Липецке обстреляли трамвай». В вагоне новой серии вылетели стекла. По словам очевидцев, стрельба велась от дома №87 по Московской, напротив трамвайного депо.
Крик, погоня, выстрел,
суд, решётка, срок —
а не надо было
воровать сырок!
В этот четверг исполнилось ровно две недели с момента ареста по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) гендиректора АО «Липецкий хладокомбинат», экс-спикера горсовета Александра Афанасьева и экс-военкома Липецка Олега Кузнецова. По данным следствия, Афанасьев и Кузнецов ввели в заблуждение Андрея Выжанова, директора сети магазинов «НаследникЪ Выжанова» и ООО «Теремок», предложив ему за 20 млн рублей снизить недоимки по налогам, на что предприниматель ответил согласием. «Полученные денежные средства фигуранты дела похитили и распорядились ими по своему усмотрению».
Человек из окружения арестованного экс-спикера заявил, что Афанасьев лишь свел предпринимателя Выжанова, которому грозила выплата 50-миллионной недоимки, со своим знакомым Олегом Кузнецовым. Что уже там было, неизвестно, но недоимка, по словам нашего собеседника, была снижена до 9 миллионов.
— Афанасьев виноват лишь в том, что пошел навстречу крестному своего ребенка, своему другу Выжанову, и свел его для решения проблемы с Олегом Кузнецовым. У своего кума Афанасьев денег не брал, — утверждает близкий к семье экс-спикера человек.
Андрей Выжанов, к которому мы обращались за комментариями дважды, сослался на подписку о неразглашении данных следствия.
Каждый зарабатывает как может. Кто-то, как проектор по образовательной деятельности елецкого госуниверситета Роман Поляков и врио директора Института психологии и педагогики при этом же вузе Татьяна Красова, по данным Следкома, получали откаты с заработков подчиненных, кто-то украл у «Куриного царства» 152 курицы, а кто-то вынес из магазина четыре бутылки вина и 29 пачек масла.
«До 20 лет колонии грозит 39-летнему воронежцу, забравшему партию метадона у Октябрьского моста». По данным следствия, некий Федя через переписку в мессенджере доставлял в Липецк наркотики, а житель Воронежа должен был размещать их в закладках для розничных покупателей.
«На улице Космонавтов обнаружили подпольный игровой клуб».
«С бывшего главбуха липецкого детского сада №83 взыскали более 700 000 рублей». Оказалось, два года 47-летняя женщина направляла в банк документы на перечисление зарплаты работникам детсада, сумму которой существенно завышала. Лишними деньгами она распоряжалась по своему усмотрению.
«У елецкого предпринимателя отсудили 40 000 рублей за рукоятку зубной щетки» за нарушение исключительных прав на ее дизайн, разработанный «Заводом зубных щеток».
А еще под свежие санкции Запада попала ОЭЗ «Липецк». Но ее гендиректор Александр Базаев утверждает, что серьёзного влияния на работу экономзоны санкции не окажут, ведь основные ее инвесторы — компании из России и Китая.
— Деды жили без заграницы — и мы проживем. Не хуже будем жить, чем в Северной Корее, — заявил Безмасочник.
Ну и ну!
«У липчанина взорвался в кармане телефон: парень получил ожоги ягодиц и промежности». Врачи диагностировали у пострадавшего ожоги III и IV степеней от этого инцидента с телефоном «Самсунг A50».
«Житель Добринского района оштрафован за сатанинские татуировки». На тысячу рублей. Причина: хвастовство татуировками в социальных сетях. Суд счел, что они имеют отношение к «Международному движению сатанистов», признанному экстремистским и запрещенным в России.
«Покупатель судился с магазином из-за 15 рублей». Но процесс проиграл. Более того, он обязан оплатить 40 тысяч рублей за услуги своему юридическому представителю — эту сумму он хотел взыскать с ответчика.
«Аферист из Тиндер» по-липецки: женщина год содержала мужчину, а потом в суде потребовала вернуть деньги». Но сделать это не удалось: добровольно переданные ею альфонсу 447 тысяч рублей суд не счел неосновательным обогащением.
