Происшествия
1084
вчера, 15:16
12

Житель Добринского района оштрафован за сатанинские татуировки

Мужчина хвастался татуировками в социальных сетях. Суд назначил ему штраф в тысячу рублей.

Суд Добринского района оштрафовал 29-летнего местного жителя на тысячу рублей за демонстрацию экстремистской символики (по ч.1 ст. 20.3 КоАП). Административное преступление, как сообщили GOROD48 в пресс-службе судебной системы области, выявили полицейские.

В социальных сетях мужчина публиковал свои фотографии с татуировками, суд посчитал, что они имеют отношение к «Международному движению сатанистов», признанном экстремистским и запрещенным в России.
суд
экстремизм
татуировки
9
0
1
5
6

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
барон мюнхгаузен
вчера, 22:59
начало начал татух разных много осквернение тела можно еще и поквартально и до того как появилась сказал хочу -штраф сделал - налог))
Ответить
Липчанин
вчера, 21:49
Зачем вам ламборджини?В этом счастье?Зачем вам Замок в шотландии?В этом счастье?Зачем вам Айфон 589?В этом счастье?Счастье в настоящих друзьях!Счастье в искренней любви!
Ответить
Липчанин
вчера, 21:19
Русский православный человек.Это тот кто заботится не только о своих детях.Если мы действительно будем едины!!!Если будет трезвая россия...Если мы перестанем обманывать друг друга...Если всё будет по правде.То и люди будут счастливые.Идёт пропаганда чего вообще?Если сам народ объединится.Как говорится какие люди.Такой и город.Делайте всё от души...
Ответить
Липчанин
вчера, 20:45
А может кто придумал размер штрафа.Сам из них?
Ответить
!!!
вчера, 20:32
Вы считаете это достойным наказанием?Это же как чума может разойтись...Зло пораждает зло.Добро пораждает добро.
Ответить
Вот именно
вчера, 20:36
Надо уметь прощать за такую мелочь. Прощение идёт от Бога. Наказание- с другой стороны. Думайте, что творите!
Ответить
!!!
вчера, 20:56
Надо уметь прощать за такую мелочь. Прощение идёт от Бога. Наказание- с другой стороны. Думайте, что творите! Вы считаете это мелочь?Если человек русский и православный.Кара должна не только от бога идти.Но и от самих людей!!!Всё хорошо в меру...Нельзя быть тряпочкой.
Ответить
Липчанин
вчера, 20:27
1000р за пропаганду сатаны?Новость звучит как ещё одна пропаганда.
Ответить
!!!
вчера, 20:09
За пропаганду сатаны на1р.???Разве это по православному???
Ответить
В
вчера, 19:21
него вселился сатана !
Ответить
Ну зачем
вчера, 15:42
же вы так с ним , он и так уже осужден на вечьные страдания
Ответить
Штраф
вчера, 15:39
Штраф надо перечислить на счета епархии. Государство не имеет права на эти штрафы, так как отделено от церкви.
Ответить
