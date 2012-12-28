Сегодня в Липецке: как ноябрьские праздники скажутся на зарплате, сфера, в которую людей 50+ берут охотнее, чем молодых
Происшествия
Житель Добринского района оштрафован за сатанинские татуировки
Мужчина хвастался татуировками в социальных сетях. Суд назначил ему штраф в тысячу рублей.
В социальных сетях мужчина публиковал свои фотографии с татуировками, суд посчитал, что они имеют отношение к «Международному движению сатанистов», признанном экстремистским и запрещенным в России.
