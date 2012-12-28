Житель Добринского района оштрафован за сатанинские татуировки

Мужчина хвастался татуировками в социальных сетях. Суд назначил ему штраф в тысячу рублей.

Суд Добринского района оштрафовал 29-летнего местного жителя на тысячу рублей за демонстрацию экстремистской символики (по ч.1 ст. 20.3 КоАП). Административное преступление, как сообщили GOROD48 в пресс-службе судебной системы области, выявили полицейские.В социальных сетях мужчина публиковал свои фотографии с татуировками, суд посчитал, что они имеют отношение к «Международному движению сатанистов», признанном экстремистским и запрещенным в России.