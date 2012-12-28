«Аферист из Тиндер» по-липецки: женщина год содержала мужчину, а потом в суде потребовала вернуть деньги
У птицефабрики украли 152 курицы
Но сообщников быстро вычислили.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, на автомобильной дороге у села Набережное Воловского района был задержан водитель автомобиля АО «Куриное царство», который сговорился с местным жителем и мужчины украли из прицепа грузовика 152 птиц-бройлеров. АО «Куриное царство» был причинен ущерб более чем на 38 тысяч рублей.
Кур изъяли и вернули предприятию. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.
