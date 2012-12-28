У птицефабрики украли 152 курицы

Но сообщников быстро вычислили.

В Воловском округе возбуждено уголовное дело о краже 152 птиц группой лиц по предварительному сговору (по пункту «а» части второй статьи 158 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, на автомобильной дороге у села Набережное Воловского района был задержан водитель автомобиля АО «Куриное царство», который сговорился с местным жителем и мужчины украли из прицепа грузовика 152 птиц-бройлеров. АО «Куриное царство» был причинен ущерб более чем на 38 тысяч рублей.Кур изъяли и вернули предприятию. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.